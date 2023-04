Los libertarios liderados por Javier Milei han sufrido un duro revés en las elecciones provinciales de Misiones y Corrientes, donde se han quedado sin candidatos en menos de una semana. Según fuentes cercanas al partido, la decisión de no competir habría sido tomada desde Buenos Aires debido al escaso caudal electoral que se espera que recojan en dos provincias donde se espera una fuerte polarización.

En el caso de Misiones, el partido de Milei había logrado subirse a la pelea gracias a la colaboración del Partido de Integración y Militancia (PIM), que le cedió la candidatura a gobernadora a Ninfa Alvarenga. Sin embargo, la presencia de los libertarios en el ring electoral duró muy poco, ya que Alvarenga envió al Tribunal Electoral una nota con su renuncia a la candidatura y la decisión de bajar todas las listas para intendentes y concejales que habían sumado al PIM.

La dirigente aseguró que no participó de las negociaciones con el partido provincial que les prestó el sello para competir, y que desde un primer momento "empezamos a tener problemas con esta gente, porque no es la misma manera de hacer política, muchas dificultades en la comunicación, en modos, aprietes, cuestiones a las que no estamos acostumbrados".

En el caso de Corrientes, el partido Unión Celeste y Blanca, identificado con Milei, no se anotó para los comicios de medio término. El concejal capitalino y referente de los liberales, Lisandro Almirón, admitió que hubo un "acuerdo nacional de no participar en las elecciones y reservarnos para la contienda electoral más importante que es la nacional".

A pesar de estas derrotas locales, los libertarios de Milei seguirán presentándose en las PASO y en las elecciones nacionales, con el objetivo de llevar a su líder a la presidencia. Sin embargo, este traspié deja en evidencia las dificultades que enfrenta este partido para consolidarse como una alternativa seria en la política argentina, y plantea dudas sobre su capacidad para ganar apoyo en provincias donde las fuerzas políticas tradicionales tienen una fuerte presencia.