Javier Milei se pronunció tras la revelación de que la Presidencia ordenó revertir los aumentos que se habían acordado en el Congreso para los diputados y senadores nacionales.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que quede expuestos frente a la sociedad”, comenzó el mandatario en diálogo con LN+.

Y sentenció: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”.

En el comienzo de la entrevista, el Presidente reflotó las críticas a los gobernadores por el traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso. Lo hizo al ser consultado sobre algún error que pudiera marcar en sus primeros 90 días de gestión: “Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, es decir nosotros después de enviar el dnu, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal. En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda”.

“Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y si vos te fijas el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”, agregó el libertario.

Asimismo, el jefe de Estado admitió que “este mes va a ser difícil”, pero aclaró: “Nosotros tomamos muchas medidas para aliviar y eso también fue destacado y ponderado por el FMI. Estamos duplicando la AUH, la Tarjeta Alimentar, lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo. Es más, a mí me parece bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados porque cuando se fueron ellos la jubilación mínima era de 80 dólares y hoy con el bono es de 200 dólares. Es la característica del gobierno anterior, son deshonestos”.