El presidente Javier Milei volvió a ser protagonista de un episodio internacional inusual, esta vez con un diputado francés de 25 años, Louis Boyard, integrante del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI), que lidera Jean-Luc Mélenchon.

El cruce se originó el jueves 16 de octubre en el Parlamento francés, cuando Boyard fue captado por las cámaras quitándose discretamente un reloj antes de brindar una entrevista al canal BFMTV. El gesto se viralizó rápidamente en redes sociales y fue aprovechado por el mandatario argentino, quien compartió el video desde su cuenta oficial de X (ex Twitter) con un mensaje irónico. “La hipocresía de la izquierda. Fin”, escribió Milei, acompañando las imágenes del legislador.

Publicidad

Sin embargo, el comentario del jefe de Estado no pasó inadvertido. Poco después, Boyard respondió en español, sorprendiendo a los usuarios y al propio Milei con una respuesta cargada de ironía y crítica política. “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista”, replicó el diputado francés, generando un aluvión de reacciones.

El cruce entre Javier Milei y Louis Boyard. (Foto gentileza)

Lejos de quedarse ahí, el legislador amplió su respuesta en un video posterior, donde explicó el motivo de su gesto en el Parlamento y desmintió los rumores sobre un lujoso accesorio. “Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex. Eso hizo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional”, ironizó Boyard.

Publicidad

Luego mostró el reloj en cuestión y aclaró: “Lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex, tengo este reloj de 295 euros. Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años. Lo llevo a muchísimas entrevistas, pero como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”.

El episodio rápidamente escaló a las tendencias globales en redes sociales, reflejando el tono confrontativo y transnacional que Milei suele imprimir a sus intervenciones públicas.

Publicidad

El presidente argentino, reconocido por su afinidad con Donald Trump y su discurso contra la izquierda internacional, volvió así a estar en el centro del debate político fuera del país, en medio de una seguidilla de cruces ideológicos con figuras extranjeras.