Tras varios días de tensión interna, rumores y desmentidas, el presidente Javier Milei confirmó este domingo por la noche que aceptó la renuncia “indeclinable” de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red X (ex Twitter). Y agregó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas”.

El jefe de Estado acompañó su publicación con un mensaje directo hacia su electorado: “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Por su parte, José Luis Espert difundió un comunicado titulado “Por la Argentina, doy un paso al costado”, en el que confirmó su decisión y agradeció el respaldo del Presidente. “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, expresó.

El diputado nacional sostuvo que su salida responde a una “operación orquestada” en su contra, luego de que trascendieran versiones que lo vinculan con Fred Machado, un empresario investigado por la Justicia por presunto narcotráfico. “No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, remarcó.

Espert aseguró que su decisión busca proteger el proyecto político que comparte con Milei: “No permitiré que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”. Además, envió un mensaje a los referentes del espacio: “A los dirigentes y compañeros de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones se darán en su debido momento y en donde corresponde”.

La salida de Espert marca un quiebre dentro de la estrategia electoral oficialista en Buenos Aires, donde el economista buscaba renovar su banca en el Congreso. Aunque desde la Casa Rosada inicialmente habían expresado respaldo, en los últimos días el entorno presidencial evaluaba su apartamiento como una forma de contener el impacto político de las acusaciones.

Con el paso al costado de Espert, Milei intenta cerrar una crisis interna y reafirmar su discurso de unidad bajo la bandera del cambio. “La Argentina está primero”, insistió el Presidente, en un mensaje que buscó transmitir continuidad y fortaleza política a semanas de las elecciones legislativas.