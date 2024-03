Mirtha Legrand cuestionó a Javier Milei por el intento de cierra del INCAA y el cine Goumont. Durante su programa “La Chiqui” contó su preocupación por el futuro del cine y a las pocas horas, el Presidente le contestó.

“Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, expresó la conductora. Por otro lado, Javier Milei también asentó su postura reposteando una publicación de X (ex Twitter).

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible”, sostuvo Legrand.

Por otro lado, la conductora también se refirió a la visión que considera que tiene el Gobierno sobre el arte en general y el cine de manera particular: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.

La actriz Catherine Fulop y el actor Gabriel “Puma” Goity, invitados del programa, respaldaron la postura de Legrand mientras que Ceferino Reato opinó: “El gobierno anterior gastó tanto, tan mal, nos enfrentó a unos con otros. Y en el INCAA gastaron tanto y mal que mucha gente es sensible a discursos que a mí no me gustan, pero que son efectivos”.

La respuesta de Javier Milei luego de los dichos de Mirtha Legrand

En el posteo que compartió Javier Milei, el periodista Julio Burdman le pedía a Mirtha Legrand que financiara ella misma la continuidad del espacio cultural: “Que gran gesto sería que Mirtha compre el Goumont, que este pase a llamarse Goumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas”, escribe el periodista.

“Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de su propios referentes culturales”, termina el texto que reposteó Javier Milei quien dejó en claro cuál su posición respecto al tema.