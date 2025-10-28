El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra evaluando la posibilidad de realizar la entrega de módulos navideños y alimentarios para este año, debido a una crítica situación presupuestaria generada por la falta de aportes del Gobierno Nacional.

Así lo confirmó el ministro Carlos Platero, quien explicó que las partidas destinadas a estos programas sociales se encuentran "al límite" después de haber tenido que absorber otros programas que no recibieron financiamiento nacional.

Falta de aportes nacionales

"Este año por ahí algunos programas, como el programa de comedores escolares, que no hemos podido tener el aporte del Gobierno Nacional", detalló Platero, haciendo referencia a la transferencia de recursos que sí se había concretado el año anterior.

La misma situación se repite con otros programas sociales: "Lo que es colonia de verano también hace un aporte la Nación, el año pasado no lo recibimos". Frente a este escenario, la provincia ha mantenido la continuidad del programa alimentario nacional "Argentina Contra el Hambre" con fondos propios.

Decisión pendiente

Consultado específicamente sobre si se entregarán los módulos navideños, el ministro aclaró: "No digo que no se van a entregar, estamos viendo cómo podemos resolver la situación". La definición final dependerá de una reunión con el Ministerio de Hacienda y el gobernador.

"Dependo mucho de Hacienda y bueno, también hablarlo con el gobernador", afirmó Platero, reconociendo la complejidad de la situación financiera provincial.

Contexto presupuestario

El ministerio se encuentra analizando cómo reasignar los recursos existentes para cubrir las necesidades más urgentes. Las partidas presupuestarias originalmente destinadas a los módulos navideños tuvieron que ser redireccionadas para mantener en funcionamiento los comedores escolares, que no contaron con el esperado aporte federal.

La decisión final sobre los módulos navideños y alimentarios se conocerá en los próximos días, luego de que Desarrollo Social complete las consultas con Hacienda y la Gobernación, en un contexto de estrechez financiera que afecta múltiples programas sociales en la provincia.