La mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 estuvo marcada por un fuerte accidente en avenida Circunvalación, en el carril norte del anillo interno, entre los puentes de calle Mendoza y calle España. Una motociclista, Claudia Isabel, de 58 años, resultó herida luego de perder el control de su vehículo e impactar contra el paragolpe trasero de un utilitario que circulaba delante de ella.

La mujer fue trasladada de inmediato al hospital Guillermo Rawson, donde quedó internada con cortes en el rostro. Según trascendió, no presentaba lesiones de riesgo vital, aunque los médicos continuaban con los chequeos de rutina.

Publicidad

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores de la UFI Delitos Especiales, coordinados por el fiscal ayudante César Recio, la motociclista circulaba a alta velocidad y sin respetar la distancia de seguridad. En la misma vía lenta circulaban otros dos vehículos, un utilitario perteneciente a "Matafuegos San Juan" y un camión.

La mecánica del hecho se dio cuando el utilitario que iba en el medio intentó sobrepasar al otro. En simultáneo, la mujer que conducía la moto quiso realizar la misma maniobra, pero no logró advertir la acción del vehículo de gran porte. Para evitar chocar de lleno, frenó de golpe, perdió la estabilidad y terminó golpeando contra el paragolpe del utilitario.

Publicidad

En un primer momento, la hipótesis apuntaba a que el utilitario había embestido a la motociclista y luego se había dado a la fuga. Sin embargo, esta versión fue descartada gracias a las cámaras de seguridad del Cisem, ubicadas en calle España, que registraron la verdadera secuencia.

El conductor del utilitario, Raúl Gustavo Carabajal, de 54 años, no se dio cuenta de lo ocurrido y continuó su marcha. Recién tomó conocimiento del accidente cuando efectivos policiales lo localizaron y demoraron para solicitarle la documentación del rodado y labrar el acta correspondiente. Actualmente, permanece en la Comisaría 3º de Trinidad, mientras se desarrollan las actuaciones de rigor.

Publicidad

“Lo que se pudo observar en el registro fílmico es que el segundo conductor no tuvo participación activa ni intencional en el siniestro. La motociclista fue quien perdió el control de su rodado al intentar esquivar y frenar”, explicaron fuentes de la investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 3º, personal de la UFI Delitos Especiales y agentes de tránsito. La zona permaneció parcialmente restringida por algunos minutos hasta que se retiró la moto y se liberó la circulación.