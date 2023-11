Murió a los 60 años el periodista político Edi Zunino, anunció el CEO de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. El editor, que tenía cáncer, formó parte de la revista Noticias desde su surgimiento, trabajó en diversos diarios, hizo televisión, y escribió varios libros.

Fontevecchia dijo en medio de una entrevista: “Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, fue director de la revista Noticias”. Agregó: “Era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de Armando Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años”.

En su extensa trayectoria periodística, Zunino fue editor de la revista TXT, secretario general de redacción de Perfil, luego jefe de redacción y posteriormente director en la Editorial, propiedad de Fontevecchia. Estuvo al frente del equipo que siguió las alternativas posteriores al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Recibió premios internacionales y nacionales a la Ética Periodística y a la Libertad de Expresión.

Las despedidas de periodistas y políticos a Edi Zunino

El periodista y politólogo, del Comité Editorial Grupo Perfil, Rodrigo Lloret, dijo en su cuenta de X: “En una gran entrevista de Ernesto Tenembaum a Fontevecchia sobre medios, política y periodismo, Jorge comentó al aire una tristísima noticia para todos y especialmente para mí: murió Edi Zunino. Edi fue el mejor jefe que tuve. Un apasionado por el periodismo. Un periodista de raza”.

El periodista, Ramón Indart, también lo recordó: “‘Vos publicá. Después pedimos permiso’. Chau Edi Zunino. Un honor haber trabajado con vos. Mi jefe en Perfil. Mi compañero en A24. Por suerte te lo pude decir en vida. Siempre defendiendo a tus periodistas y bancando la parada ante presiones. Investigar con vos era distinto”, en su cuenta de X.

El jefe de redacción del Diario Perfil, Javier Calvo, lo despidió en su cuenta de X: “‘Hola Pichón’, me saludaba con un beso Edi Zunino cuando nos cruzábamos hasta los últimos días en América. Compartimos muchos años de laburo. Nos reímos, discutimos y debatíamos sobre periodismo. Por suerte lo pude abrazar seguido últimamente. Abrazo a la familia. Chau Pichón”.

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando “Chino” Navarro, también lamentó la muerte del periodista: “Lamento profundamente el fallecimiento de Edi Zunino, director de Revista Noticias. Excelente periodista, apasionado de su profesión y mejor persona. Mis condolencias para sus familiares, colegas y amigos”, escribió en su cuenta de X.

El senador nacional del PRO, Alfredo de Angeli, escribió en su cuenta de X: “Lamento profundamente la pérdida del periodista Edi Zunino. Una persona amable y respetuosa con quien hice infinidades de notas. Mi saludo a familiares, amigos y colegas cercanos en este triste momento”.