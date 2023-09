Tras luchar contra una dura enfermedad, este viernes se conoció la noticia sobre la muerte del dirigente político Humberto Orrego, padre del gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego. Fue justamente este quien recordara y contara en una entrevista las palabras que le dijo Humberto, cuando Marcelo recién se estaba iniciando en política.

En una entrevista con El Café de la Política en DIARIO HUARPE, el mismo Humberto recordó varias anécdotas sobre sus hijos, pero sobre todo de Marcelo. “Me acuerdo hace muchos años, que un día Marcelo llegó a casa y me dijo: 'papá, quiero dedicarme a la política'", comenzó a relatar Humberto. “Me tomó de sorpresa porque le iba bien en su actividad como profesional”, continuó el dirigente político. Ante el planteo que le hizo su hijo, Humberto le respondió: “Yo iría a la iglesia de Santa Lucia, como hago siempre después la campaña y Marcelo hizo eso. Ahora está ahí, en ese lugar”, finalizó.

Marcelo Orrego rápidamente recordó esa anécdota y, entre risas, contó su perspectiva de la situación. Comentó que siempre le pedía consejos a su padre, sobre todo a lo que refería la política. En ese momento, en el contexto de elecciones para intendente en 2007, Marcelo habló con su padre y le dijo: “'¿Papá, por dónde puedo empezar?' Yo creyendo que como dirigente político iba a decirme 'empezá por la Villa Marini, 12 de Octubre, hace esto, etc', pero no, me dijo: yo que vos empezaría por ir a la Iglesia para pedirle a Dios que te ayude mucho porque te veo complicado”, le dijo el padre a su hijo a modo cómico.

Orrego siempre comentó que su entorno es muy familiero, que su padre ha sido un referente con ellos. “Mi padre y madre nos han criado en un hogar y un ámbito de mucho amor”, comentó el futuro gobernador.

Para finalizar, le preguntaron a Humberto que cómo definiría a su hijo. “Marcelo era como mis tres hijos, tres chicos maravillosos. Dios me ha dado la posibilidad de tener tres hijos maravillosos”, comentó. “Marcelo en particular era un chico muy responsable, muy estudioso. Todo lo que hacía lo hacía con mucha perseverancia y buen criterio. Le ponía todo lo que tenía que poner para hacer las cosas, en cualquier actividad que realizara. Ha sido también muy buen deportista”, finalizó el padre de Juan José y Marcelo.

Velorio

Los restos del dirigente político serán velados este viernes 22 de septiembre a partir de las 21:00 horas y su sepelio será a las 11:00 de la mañana en el cementerio de Santa Lucía. Se estima que habrá una gran cantidad de gente acompañando al gobernador electo en este duro momento, ya que Humberto era una persona muy querida dentro del entorno político.