Un hombre de 30 años, identificado como Tobares, fue detenido en la localidad de El Encon, departamento 25 de Mayo, acusado de falsificación de documentación. El sujeto presentó una licencia de conducir apócrifa durante un control policial.

El procedimiento fue en Ruta 20. La ANSV confirmó que el documento exhibido era falso.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 32ª en el marco de un operativo vehicular y de identificación de personas sobre Ruta Nacional Nº 20, a la altura del kilómetro 469.

Al momento de ser entrevistado, el conductor exhibió una licencia de conducir que despertó sospechas. Tras la verificación en el sistema del Departamento de Monitoreo Vial, se constató que Tobares no poseía licencia nacional habilitante. Posteriormente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que el documento presentado era falso.

Ante la situación, tomó intervención la UFI Flagrancia, a cargo de la Dra. Galante Yanina, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El sujeto quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación correspondiente.