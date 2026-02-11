Desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) informaron el estado actualizado de las rutas provinciales este miércoles 11 de febrero.

El parte oficial advierte sobre sectores intransitables y numerosos tramos donde se debe circular con precaución debido a trabajos en ejecución y presencia de material de arrastre. El ente recomienda a los conductores respetar la señalización y reducir la velocidad en sectores afectados.

Los detalles del parte del estado de rutas provinciales

Valle Fértil

En RP-529 Ischigualasto se puede transitar con precaución hasta la Tercera Estación (Cancha de Bochas).

El camino a Sierras de Chaves y Riveros se encuentra transitable con precaución, con equipos trabajando (Empresa Brig.).

El camino a Sierra de Elizondo está intransitable por socavones y material de arrastre.

RP-503 Baldes de Astica, RP-510 Baldes del Rosario–Baldecito y RP-516 (entre RP 511 y RP 516) se encuentran transitables con precaución y presencia de maquinaria vial.

Iglesia

RP-430 Angualasto–Parque Nacional San Guillermo, RP-420 La Alfalfa, RP-436 Iglesia–Punta Negra, RP-430 Angualasto–Rodeo y RP-405 Tudcum–Rodeo están transitables con precaución y con equipos trabajando (Empresa Vicuña en algunos tramos).

Jáchal

RP-444 Camino a Gualcamayo, RP-456 Eugenio Flores y RP-475 Mogna se encuentran transitables con precaución por trabajos en la zona.

Sarmiento

RP-318 (desde RN 153 a RP 351 Cañada Honda), RP-162 (banquinas desde RP 301 a RP 295) y RP-351 (desde RN 318 a RN 40) presentan tránsito con precaución por tareas viales.

Calingasta

RP-406 Tamberías y RP-12 (desde el kilómetro 100 hasta el puente de Pachaco) están transitables con precaución y equipos operando.

Pocito

RP-159 Calle 6, desde RP 64 (Calle Chacabuco) hacia el oeste, se encuentra intransitable debido al hundimiento de losa en un puente.

Como alternativa, la RP-155 (desvío por Calle Chacabuco para retomar RP 159) está habilitada con precaución.