En menos de 48 horas, vuelven a robar en la casa de una trabajadora judicial en Marquesado

En menos de 48 horas, la vivienda de una empleada judicial ubicada en Marquesado, departamento Rivadavia, fue víctima de un segundo robo. El primer ataque ocurrió el sábado 7 de febrero, cuando los ladrones desvalijaron gran parte de la propiedad; el lunes al mediodía, la mujer constató que habían ingresado nuevamente durante la noche.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el primer hecho se produjo mientras la funcionaria y su familia se encontraban ausentes. Los delincuentes forzaron un acceso y recorrieron el interior del domicilio, sustrayendo dos televisores, una notebook, una tablet, alhajas de oro y diversas prendas de vestir. El episodio tomó estado público el lunes por la mañana, justo cuando la propia damnificada se encontraba radicando una nueva denuncia.

En su presentación, la mujer relató que luego del primer robo pasó el domingo ordenando la vivienda y reforzando las medidas de seguridad. Sin embargo, cerca de la medianoche decidió retirarse del lugar por temor a permanecer allí. Al regresar el lunes al mediodía, descubrió que los delincuentes habían vuelto a ingresar durante la noche. En esta oportunidad, rompieron las rejas de una ventana para acceder y se apoderaron de más ropa y varias cajas con herramientas, entre otros objetos.

La Policía trabaja en la investigación de ambos hechos para identificar a los autores y determinar si se trata de los mismos responsables en los dos ataques. Mientras tanto, la víctima continúa padeciendo las consecuencias materiales y emocionales de esta reiterada vulneración a su hogar.