El Gobierno de Córdoba actualizó los valores de las multas que aplica la Policía Caminera, con sanciones que ahora alcanzan hasta $3.276.000 para las infracciones más graves. El ajuste, publicado en el Boletín Oficial provincial, responde a la variación del precio del litro de nafta súper, insumo al que está atada la Unidad Fija de Multa (UF) utilizada para el cálculo de las penalizaciones.

Según informó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), el valor del litro de nafta súper al 5 de febrero de 2026 ascendía a $1.638. A partir de ese parámetro, se redefinió la escala de sanciones establecida en la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

Multas leves: desde fumar al volante

Las infracciones consideradas leves, que abarcan faltas como conducir fumando o acciones de similar tenor, tienen una penalización de 20 a 100 UF. Esto se traduce en montos que van desde los $32.760 hasta los $163.800.

Infracciones graves: luces apagadas y otras faltas

Dentro de la categoría de faltas graves, como circular sin las luces bajas encendidas, las multas oscilan entre 100 y 200 UF. En términos monetarios, los conductores deberán afrontar sanciones de $163.800 a $327.600.

Faltas muy graves: semáforo en rojo, contramano y excesos de velocidad

Las infracciones muy graves, que incluyen cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o superar los límites de velocidad permitidos, tienen un rango de 200 a 400 UF. Esto equivale a multas de aproximadamente $655.200.

Sanciones máximas: alcoholemia y adulteración de documentos

El escalón más alto de la escala corresponde a las infracciones máximas, con una penalización de 1.200 a 2.000 UF. Estas se aplican a faltas de extrema gravedad, como dar positivo en los controles de alcoholemia, la destrucción o eliminación de infraestructura vial, y la adulteración de documentos o licencias de conducir. Los montos para estas sanciones oscilan entre $1.965.600 y $3.276.000.

La actualización de los valores rige desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que los conductores que circulen por la provincia de Córdoba deben extremar los cuidados y respetar la normativa vigente para evitar sanciones económicas de significativo impacto.