Oscar Nasisi, exrector de la UNSJ fue absuelto por la Cámara Federal de Casación Penal. El funcionario enfrentaba la causa por el hecho que ocurrió el pasado 8 de marzo de 2010 cuando Fernando Reinoso, alumno de la Facultad de Ingeniería, recibió una descarga eléctrica en un aula que tuvo como consecuencia el fallecimiento del joven. La causa judicial dio un giro, ya que, Nasisi, había sido condenado en 2021 bajo el cargo de homicidio culposo debido a que se lo acusaba de haber tenido participación en la muerte del alumno por negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo.

Nasisi era decano de la Facultad de Ingeniería de San Juan cuando ocurrió la tragedia, sin embargo, los jueces que llevaron la causa, entendieron que el Tribunal, que los había condenado en 2021, no había valorado correctamente las pruebas, por lo que entendieron que tanto Nasisi como el exsecretario de Obras de la UNSJ, Joaquín Roso, no tuvieron responsabilidad en el deceso.

Los camaristas federales Gustavo Barroetaveña y Daniel Petrone consideraron que no se demostró que la nota que redactó el ingeniero Alvis Rojas, jefe del Departamento de Agrimensura, en la que plasmaba el peligro de las deficientes instalaciones eléctricas, "hubiera llegado a las oficinas de Nasisi", dado que "no se registra ningún giro, pase o elevación al Decanato". Además, cuando Rojas declaró en el juicio y se le consultó si había hablado sobre el riesgo eléctrico con el entonces decano, antes de la muerte de Reinoso, "contestó que no lo recordaba", sumado a que respondió lo mismo cuando se le repreguntó. Por eso, los jueces sostuvieron que la decisión del "tribunal de juicio no encuentra correlato en un adecuado análisis de la prueba producida".

Sobre Roso, los jueces consideraron que la Secretaría de Obras hizo un relevamiento en todas las facultades de la UNSJ y el Comité de Higiene y Seguridad reflejó deficiencias en las instalaciones eléctricas. Así, "instó" a los representantes a solucionar los problemas. Por eso, indicaron que "se desprende que, al tomar conocimiento del estado deficiente de las instalaciones de las diversas facultades, se solicitó a cada una de ellas un plan para solucionarlo, situación acorde a la competencia de la Secretaría de Obras". Finalmente, se desprende que la condena "no resulta sostenida por las pruebas producidas en el debate".

Por otro lado, los magistrados se mantuvieron firmes contra la culpabilidad del exsecretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, Alfredo Daroni. Los camaristas entendieron que tenía conocimiento del peligro, debido a que había sido informado, "sin que haya adoptado ninguna medida dentro de su incumbencia funcional para evitar el riesgo", como "la asignación prioritaria de la partida presupuestaria" para la "reparación del tablero" de ingreso de electricidad al edificio.