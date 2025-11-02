Nelson Castró culpó al Covid de arruinar su boda con el amor de su vida

Nelson Castro, reconocido por su fama y coberturas internacionales, siempre mantuvo sus cuestiones privadas "bajo siete llaves". Sin embargo, a los 70 años, decidió romper el hermetismo y abordar temas que son de frecuente búsqueda pública, como si está casado o si tiene hijos.

El periodista reveló que "estuve a punto de casarme en los Estados Unidos con una médica que lamentablemente falleció con el Covid". Esta historia se remonta a mediados de los ochenta, cuando Castro realizaba una beca.

Publicidad

Describió ese encuentro como un evento único en su vida: "Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió". La pareja tenía planes, ya que a Castro le "hubiera encantado tener muchos chicos". Sin embargo, el plan se frustró porque él tuvo que volverse a la Argentina y ella "no quiso venir".

Castro confesó que ese "enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar".

Publicidad

A pesar de que el matrimonio y la paternidad se frustraron en ese entonces, Castro, quien se define como "muy familiero", reflexionó sobre lo que haría hoy.

Si esa situación de enamoramiento profundo le hubiera pasado ahora, él "seguramente habría buscado ser padre solo". Aunque considera que lo ideal es siempre formar una familia, de haber existido la posibilidad, habría buscado tener "a lo mejor dos o tres hijos", no necesariamente cinco.

Publicidad

Con la intención de "derribar mitos", Nelson Castro también abordó los rumores sobre su orientación sexual que circularon en su carrera.

El periodista señaló que hubo quienes, con intenciones de "dañar por la cosa política", lo "trató de homosexual". Estos rumores estuvieron presentes durante un tiempo en los años noventa y "en algún momento del kirchnerismo".

Castro fue enfático al afirmar que si él hubiera sido homosexual, "lo habría dicho, de la misma manera que digo lo de la cicatriz y como digo esto y demás". Concluyó que para él, ser homosexual "no era ningún problema".