Una menor de 12 años, identificada como Angelina, permanece internada en estado grave en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía tras recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza mientras celebraba la Navidad con su familia en Villa Sarmiento, partido de Morón. El disparo se produjo cerca de las 2 de la madrugada cuando salió a la vereda a ver los fuegos artificiales con sus parientes.

Según los primeros partes médicos, el proyectil quedó alojado en la fosa posterior del cráneo sin orificio de salida, lo que complica su cuadro clínico y mantiene en vilo a sus familiares, que permanecen junto a ella en el centro de salud.

La niña fue atendida inicialmente en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y, debido a la gravedad de la lesión, fue derivada horas más tarde a la Clínica de la Trinidad, donde continúa bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado, aunque sus seres queridos reportan que su estado es “estable dentro de lo crítico”.

El hecho ocurrió en una zona residencial de Villa Sarmiento, en la intersección de calle Pedro Castelli y Madero, cuando la familia se encontraba reunida celebrando la festividad navideña. Los adultos no alcanzaron a identificar el origen exacto del disparo, que se presume fue una bala perdida disparada al aire durante los festejos.

La investigación está a cargo de la UFI N°3 de Morón, con intervención de la fiscal Valeria Courtade, quien ordenó pericias y una tomografía urgente del proyectil para intentar comparar el balazo alojado en la menor con vainas servidas halladas en el lugar, un paso clave para identificar el arma y al responsable del disparo.

Familiares y vecinos expresaron consternación ante el episodio, reclamando justicia y mayor control para evitar que disparos irresponsables durante celebraciones pongan en riesgo la vida de terceros, particularmente de niños. La Policía Científica trabaja en la recolección de evidencias y testimonios mientras sigue la búsqueda de pistas que permitan esclarecer el incidente.