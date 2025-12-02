No es Cvitanich: Ivana Figueiras confesó que quiere volver con un ex

El mediático escándalo que envuelve a Chechu Bonelli, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ha incorporado un nuevo protagonista, desatando una revelación sobre el futuro sentimental de la modelo. La polémica inició en agosto pasado cuando se hizo pública la separación de Cvitanich y Bonelli tras 18 años y varios hijos en común. Posteriormente, el exfutbolista inició un romance con Ivana Figueiras, confirmando la relación después de algunas desmentidas. En medio de esta situación, Bonelli insinuó una infidelidad al referirse a sí misma como alguien que fue "dejada".

Los inconvenientes escalaron el 29 de noviembre, cuando Bonelli realizó fuertes declaraciones en La Casa del Streaming acerca de su relación con su exsuegra. La modelo confesó que la ruptura de la relación con la madre de Cvitanich no fue por decisión propia, sino que "Me invitaron a retirarme". Además, amplió el contexto señalando a su ex sin nombrarlo: "Hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia".

Lejos de guardar silencio, Darío Cvitanich respondió a las declaraciones en redes sociales. El exfutbolista arremetió con la frase: “Querías hacerle pagar los pasajes”. Y sentenció: "Y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida no”.

En medio de esta ola de conflicto entre Cvitanich y Bonelli, fue Ivana Figueiras quien se fatigó del conflicto y tomó la drástica decisión de separarse del exfutbolista para mantenerse al margen. La modelo ya había manifestado su ira anteriormente cuando, al mostrarse paseando con su hija, se dijo que era la hija de Cvitanich y Bonelli, pidiendo que no la mostraran y aclarando que ella resguarda a su familia.

La información que sacudió el panorama fue lanzada por Paula Varela en Intrusos, quien aseguró haber obtenido información del entorno de Ivana Figueiras. Según la periodista, Figueiras no tiene intención de retomar su relación con Darío, sino que buscaría volver con otro ex. Varela identificó a este hombre como Federico Farina, un empresario con quien Figueiras mantuvo una relación significativa antes de comenzar a salir con Cvitanich.

Paula Varela detalló las intenciones de la modelo, contando en Intrusos: "Ella quiere volver con él. Está cansada de este tipo de escándalos". Farina y Figueiras estuvieron juntos por varios años e incluso compartían un proyecto de vida que incluía la construcción de una casa. Su separación, previa al vínculo con Cvitanich, fue calificada por fuentes cercanas como "muy dolorosa" en su momento.

Respecto a Cvitanich, la periodista agregó detalles sobre su conversación con él: "Del lado de Darío le pregunté si me confirmaba la separación. 'Yo lo que te quiero decir de Ivana es que la quiero cuidar, no tiene nada que ver con esto. Quiero que Chechu aclare las cosas públicamente'". Federico Farina se convierte así en el cuarto nombre en esta historia que parece no encontrar un cierre.