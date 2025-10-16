Paloma Silberberg atraviesa un duro momento en su vida tras haberse separado de Nicolás González luego de descubrir que él le era infiel. La modelo, que dio detalles de cómo vive la crisis, confesó en una entrevista el impacto que tuvo la ruptura en su salud emocional.

Según relató Silberberg, ella descubrió la infidelidad del futbolista de la Selección Argentina por medio de las cámaras de seguridad de su casa. El quiebre fue repentino: “fue todo de un día para el otro: veníamos bien y de golpe, mal”.

Publicidad

La modelo confesó el profundo dolor que le causó la situación. “En un momento toqué fondo”, admitió, y agregó: “Sentí cosas muy feas cuando corté”. Silberberg aseguró que se le “venía el mundo abajo” y que “no tenía ganas de vivir”.

La angustia fue intensa porque no pudieron “remontarlo, no había forma y eso a mí me dolía muchísimo porque yo había apostado todo por esta relación”. Ella relató que estuvo “con mucha angustia” debido a la naturaleza abrupta de la separación.

Publicidad

Silberberg también se refirió a las imágenes que se viralizaron de Nico González junto a la conductora de América, Sabrina Rojas. La modelo aclaró que este episodio “no fue el motivo por el cual cortamos”, pero sí reconoció que “si sumó” a la situación de la pareja.

Sobre el video que mostraba a ambos famosos hablando íntimamente en un boliche, Silberberg se sintió especialmente afectada: “Me sentí super humillada cuando vi ese video en la tele porque yo soy la que queda en el medio y a la que le pegaban era a mí”.

Publicidad

Respecto a la explicación que le dio Nico González, el jugador le aseguró que a Rojas “se la habían presentado en un boliche para que la salude y que solamente hablaron”. Sin embargo, Silberberg mantiene su escepticismo: “Para mí sí pasó algo, aunque digan que no”. Añadió que, aunque no era celosa, cuidaba lo suyo hasta que se le fue de las manos, y sostuvo que “era celosa, pero con motivos”.

Finalmente, la modelo reflexionó sobre la conducta general en el ámbito de su expareja: “Medio que los futbolistas se comen la peli de ser infieles y están todas las minas atrás y ellos ceden”. A pesar de todo, aseguró que, como pareja, la infidelidad “Te da bronca siendo pareja, sí”.