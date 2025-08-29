Noches de campeones: UFC confirma dos carteleras impresionantes

Lo que era un rumor persistente en el mundo de las artes marciales mixtas finalmente se confirmó. La UFC ha anunciado que Islam Makhachev se enfrentará a Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden durante el UFC 322 por el cinturón del peso wélter. Con este combate, el peleador daguestaní busca convertirse en doble campeón, una proeza que ya ha logrado con éxito en el peso ligero, categoría en la que defendió su título en cuatro ocasiones. El anuncio fue complementado con la confirmación de una esperada superpelea entre Zhang Weili y Valentina Shevchenko por el cinturón de peso mosca femenino.

Este combate entre Makhachev y Della Maddalena es de gran importancia. El peleador daguestaní había dejado vacante su cinturón de peso ligero para subir de categoría. Por su parte, Della Maddalena, quien se coronó campeón en el UFC 315 al destronar a Belal Muhammad, hará su primera defensa del cinturón. En la categoría de peso ligero, el cinturón que dejó vacante Makhachev fue tomado por Ilia Topuria, quien noqueó a Charles Oliveira en el UFC 317.

La superpelea entre Zhang Weili y Valentina Shevchenko es otro de los puntos más destacados de la cartelera del UFC 322. Weili, considerada una de las mejores peleadoras de peso paja de la historia, dejó vacante su título para poder subir de peso y retar a Shevchenko, campeona y leyenda de peso mosca. Weili buscará convertirse en la segunda mujer en la historia de la UFC en ser doble campeona, un logro que la pondría en una posición privilegiada dentro del deporte.

Se vienen eventos muy importantes en UFC

Además de los combates estelares, la cartelera del UFC 321 también contará con peleas de alto calibre, incluyendo la primera defensa del título de peso pesado de Tom Aspinall contra Ciryl Gane. También se destaca el regreso de Umar Nurmagomedov después de su derrota ante Merab Dvalishvili en enero. El primo de Khabib, que sufrió una lesión en la mano, volverá al octágono en Abu Dhabi contra Mario Bautista para intentar recuperarse de su primera derrota profesional.

El jefe de la UFC, Dana White, ha cumplido su promesa de hacer de la segunda mitad de 2025 una temporada llena de grandes noticias y peleas importantes. A pesar de que algunos combates muy esperados, como el de Tom Aspinall vs. Jon Jones o Ilia Topuria vs. Islam Makhachev, no se concretaron, la UFC ha logrado armar eventos repletos de nombres de peso. Y con el UFC 323 aún por anunciar, se esperan más sorpresas para el cierre de año.