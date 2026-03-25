El Gobierno nacional avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que incluirá el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos, con especial foco en problemáticas actuales como la deuda alimentaria, los trapitos y el grooming.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Justicia, busca “armonizar” las penas y reforzar el sistema penal con una mirada centrada en las víctimas, en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y los delitos urbanos.

Entre los puntos destacados, el proyecto prevé agravar las sanciones para quienes incumplen con la cuota alimentaria, una problemática que afecta directamente a niños y adolescentes, y que el Gobierno busca penalizar con mayor severidad.

También se contempla el endurecimiento de penas para los llamados “trapitos”, en un intento por regular y sancionar prácticas informales en la vía pública que generan conflictos en distintas ciudades del país.

En paralelo, el texto propone un aumento en las penas vinculadas al grooming y al abuso sexual infantil, reforzando la protección de menores frente a delitos digitales y situaciones de vulnerabilidad.

Además, el nuevo Código incluirá otros delitos como estafas piramidales, “viudas negras”, motochorros, entraderas, daño animal, uso de armas en cárceles y picadas ilegales, ampliando el alcance del sistema penal frente a nuevas modalidades delictivas.

El anuncio forma parte de una reforma más amplia que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso, donde se abrirá el debate político sobre el alcance de los cambios, en una iniciativa que busca redefinir el enfoque penal en Argentina.