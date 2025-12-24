A dos semanas del cierre de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una reforma en el esquema de bandas cambiarias que regirá a partir del 1° de enero de 2026. Con esta medida, los límites del corredor del dólar se actualizarán mensualmente tomando como referencia el último dato disponible de inflación, pero con un rezago de dos meses, para evitar que las bandas se retrasen en términos reales frente al aumento de precios.

Actualmente, las bandas cambiarias se ajustan en un 1% mensual, un ritmo que ha quedado por debajo de la inflación, generando un atraso real. Bajo el nuevo esquema, los límites se moverán de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, que para noviembre fue del 2,47%, ampliando así el corredor cambiario.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, aclaró que "la decisión no implica más inflación, sino mayor flexibilidad y menor incertidumbre" en el mercado cambiario. Por su parte, el economista Jorge Vasconcelos vinculó esta modificación con aspectos como la emisión del Bonar 29, el incumplimiento de la meta de reservas pactada con el FMI y los resultados modestos en la compra de divisas, a pesar de que el dólar superó la inflación en el último año.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan cómo se comportará el límite superior de la banda cambiaria con esta nueva metodología. Con una inflación estimada del 2,1% para diciembre, se prevé que el techo del dólar alcance $1.597 a fines de febrero, para luego continuar subiendo progresivamente hasta $1.737 en julio, siguiendo una desaceleración gradual del IPC.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el impacto del atesoramiento privado de dólares. Según Invecq, si este atesoramiento promediara US$ 2.000 millones mensuales y considerando la meta oficial de acumular US$ 10.000 millones en reservas para 2026, las necesidades de financiamiento podrían superar los US$ 50.000 millones. En este contexto, la confianza en el economista Javier Milei y la coherencia del programa económico serán claves para moderar la dolarización.

Actualmente, en el mercado oficial, el dólar cotiza en $1.475 para compra y venta, mientras que el dólar MEP se ubica alrededor de $1.478 a la compra y $1.485 a la venta. El dólar contado con liquidación (CCL) oscila entre $1.519 y $1.546, y el dólar tarjeta se mantiene en $1.917,5.