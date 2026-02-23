El Ejecutivo nacional convocó para este lunes a las 12:00 hs a una audiencia virtual que reunirá a la empresa FATE S.A.I.C.I., al gremio Sutna y a la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada tras el anuncio del cierre definitivo de la fábrica de neumáticos en San Fernando (Buenos Aires) y el despido de más de 920 trabajadores.

La reunión (primera desde que se confirmó el cese de actividades de la planta) busca que empresa y sindicato conversen formalmente para intentar encontrar soluciones y destrabar el conflicto, aunque hasta ahora las posiciones continúan muy distantes, con la firma ratificando su decisión de cerrar y el gremio exigiendo la reactivación de la producción y garantías laborales para los empleados.

La conciliación obligatoria, que implica la retrotracción de los despidos y la reanudación de tareas en la planta mientras dura el procedimiento, fue dispuesta por 15 días por la Secretaría de Trabajo, pero hasta el momento la fábrica permanece cerrada, lo que alimenta la tensión entre las partes y mantiene la preocupación por el futuro de los puestos de trabajo.

FATE atribuyó el cierre y la crisis a una importante caída de la demanda, la pérdida de competitividad frente a las importaciones y problemas de largo plazo en la empresa, mientras que el sindicato denuncia que pese a la conciliación la planta no fue reabierta y mantiene bloqueada su reapertura, lo que se interpreta como un lockout patronal.

Este conflicto no solo pone en riesgo el empleo de casi mil familias, sino que también pone en el centro del debate la situación de la industria manufacturera local, la apertura comercial y el papel del Estado como mediador en crisis laborales de gran impacto social.