En Casa Rosada, el oficialismo ya “saborea un triunfo” tras el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y su equipo, que fue aprobada en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra y ahora se encamina hacia su sanción definitiva en el Senado de la Nación este viernes 27 de febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el proyecto “va a ser aprobada” y subrayó la importancia de los cambios que propone la nueva ley para “permitir cambios en la legislación para los empleadores” y modernizar el mercado laboral argentino, a pesar de la resistencia de sectores sindicales.

La iniciativa, considerada un pilar central de la agenda del Ejecutivo, sufrió modificaciones en su tránsito por el Congreso: en Diputados se eliminó el polémico artículo 44 sobre licencias médicas para permitir la aprobación general, y ahora el texto modificado volverá a ser votado por la Cámara alta para su sanción definitiva.

Para el oficialismo, la mayorías legislativas logradas y las negociaciones con aliados han generado un clima propicio para completar el trámite en el Senado antes de las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo, consolidando así una de las reformas más significativas en las relaciones laborales de los últimos años.

Sin embargo, la reforma también enfrenta fuerte rechazo de sindicatos, que ya anunciaron medidas y críticas por considerar que debilita derechos laborales tradicionales y favorece a los empleadores, e incluso preparan recursos de inconstitucionalidad tras su eventual aprobación.

El debate que se avecina en el Senado será clave para definir el futuro de esta ley que introduce cambios profundos en normas sobre jornada laboral, indemnizaciones, negociación colectiva y derecho de huelga, transformando aspectos centrales de la legislación vigente.