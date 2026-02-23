Este lunes 23 de febrero de 2026, el Tribunal Oral N°14 dio inicio al juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El streamer enfrenta cargos por estrago doloso seguido de muerte, delito que contempla una pena de entre 8 y 20 años de prisión si es hallado culpable.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar, en Belgrano, donde un incendio acabó con la vida de Rodrigo, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, mientras que Pettinato resultó ileso. Según la fiscalía, el fuego se habría originado intencionalmente en una pila de ropa junto al sillón donde la víctima dormía.

Durante la audiencia, un oficial de policía que ingresó a la escena tras extinguir las llamas brindó un crudo testimonio: “Se veía un cuerpo totalmente quemado desde la entrada”. El efectivo añadió que “no se podía tocar nada, porque estaba todo totalmente quemado y caliente por las paredes”.

Por su parte, Delia Muzio, madre de la víctima y querellante de 81 años, declaró que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”. Muzio relató diversos incidentes previos, como cuando el acusado “le rompió una mampara de baño” o el hecho de que “todos los días venía a tocar el timbre”. Aunque señaló que ciertos desmanes “no se repitieron con el paso de los años”, recordó haber confrontado al joven diciéndole: “Tu lugar es en tu casa, con tu mamá”.

La madre vinculó el trágico suceso con los planes de su hijo de mudarse a Estados Unidos: “Seguramente sabía que mi hijo a Estados Unidos, seguramente no le gustaba, era una forma de perderlo, lo auxiliaba cada vez que tenía un problema”. Además, recordó con dolor que el día posterior al incendio “era mi cumpleaños”.

Al describir a Rodrigo, Muzio afirmó que “era un hombre de bien que le gustaba ayudar a todas las personas. Era transparente”, subrayando que “siempre buscaba ayudar a los demás”. Explicó que “no era un médico de hacer una receta. Acompañaba, buscaba saber la situación... Era cálido, por eso lo extrañaba tanto”. Destacó el valor de su hogar para el médico: “Para él, nuestra casa era tierra santa, esa era la expresión que tenía... Decía que nos quería cuidar”.

Para desestimar versiones de un accidente, Muzio fue categórica: “Mi hijo nunca fumó”. La imputación fiscal sostiene que Rodrigo dormía boca abajo cuando se inició el fuego que le causó quemaduras críticas y la muerte.

En su mensaje final, la madre rompió en llanto al asegurar que Pettinato “no hizo nada para salvar a mi hijo”. El acusado, quien asiste al proceso en libertad desde un departamento en Belgrano, solo se limitó a informar que “se encuentra en tratamiento de rehabilitación” por adicciones desde hace más de dos años. Posteriormente, se acogió a su derecho y se negó a declarar ante el Tribunal N°14.