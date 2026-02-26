Las inclemencias climáticas de las últimas semanas impactaron de lleno en las zonas productivas clave y provocaron fuertes subas en las hortalizas de hoja. Mientras productos como tomate, zapallo o pimiento pudieron ser sustituidos por mercadería proveniente de Mendoza y otras zonas, las hortalizas de hoja no corrieron la misma suerte.

Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE que la lechuga, acelga, espinaca y remolacha registraron incrementos de entre un 80% y un 100%.

“Se notó mucho en lo que son hortalizas de hoja. Se vino muy abajo la cantidad, así que subió mucho el precio. Tiene que haber subido entre un 80 y un 100% en general”, explicó.

Las zonas más afectadas fueron Pocito y el Médano de Oro, en Rawson, históricamente las áreas “premium” en producción hortícola. El granizo y las lluvias arrasaron cultivos y redujeron la oferta local, presionando los valores en el mercado.

Más créditos y mayor morosidad

El problema no es solo el aumento de precios, sino la presión financiera que enfrentan los productores.

“Veníamos de un año muy complejo, el 2025 había sido un año de muy bajo consumo. Esperábamos recuperarnos en verano y tuvimos estas inclemencias que afectaron muchísimo”, señaló López.

Ante la caída en las cosechas, muchos pequeños productores (que ya venían golpeados) recurrieron a créditos informales: semillas, plantines y agroquímicos fiados, a pagar tras la cosecha.

“Han sacado créditos esperando pagar en marzo o abril. Ahora se van a encontrar con la novedad de que no los tienen”, advirtió.

Según el dirigente, la morosidad aumentó considerablemente esta temporada. “Sí, aumentó mucho porque fue una temporada muy mala. Van a tener que vender algún vehículo o hacer algo para volver a tener crédito para la nueva siembra”, explicó.

Riesgo de abandono y asistencia de emergencia

La entidad registró 63 asociados afectados directamente por el granizo. Desde la conducción debieron asistirlos con maquinaria, tractores, abonos y facilidades en el pago de tasas del mercado.“Tratamos de auxiliarlos para que no decidan dejar la actividad”, sostuvo López.

El temor es que, ante la acumulación de deudas y la falta de recuperación económica inmediata, algunos productores abandonen la actividad, lo que agravaría aún más la oferta local y la presión sobre los precios.

El resultado es una combinación peligrosa: precios al consumidor que se duplican y productores cada vez más endeudados. Entre el impacto del clima, el bajo consumo y el peso del crédito, el sector hortícola sanjuanino atraviesa una de las temporadas más tensas de los últimos años.