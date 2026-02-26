El Gobierno ya tiene todas las fichas puestas para que, en la sesión de este próximo viernes en extraordinarias del Senado de la Nación, el proyecto oficialista de la ley de Reforma Laboral termine con su trámite legislativo.

En este contexto, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no marchar para ese día y solo trasladará la disputa a los tribunales.

La definición se tomó en la sede de UPCN y fue comunicada por Jorge Sola, co-secretario general de la CGT. La escena elegida no será el recinto sino Plaza Lavalle; el lunes presentarán una impugnación judicial y la acompañarán con una movilización.

Por lo tanto, la central obrera no convocará a paro por 36 horas, ni se movilizará el viernes, cuando todo indica que la Ley de Reforma Laboral será aprobada en la Cámara alta.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo Sola.

La decisión también implica no sumarse al paro de 36 horas con movilización que impulsa el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), donde confluyen sectores más combativos.

En la mesa estuvieron Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

El diagnóstico fue que las gestiones previas ante el Gobierno y gobernadores no alteraron el curso legislativo. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, admitió Sola.

Sola no detalló los artículos a impugnar, pero adelantó que el planteo apuntará a aspectos que consideran inconstitucionales, vinculados a derechos individuales y colectivos.

Según explicó, hay puntos que alteran la representación gremial y derechos de los trabajadores. La estrategia, entonces, será disputar la letra chica una vez sancionada la norma.