Mientras se está por debatir nuevamente la Ley de Glaciares y el Gobierno nacional plantea su modificación en el Congreso, los efectos del Cambio Climático continúan su curso.

Uno de los impactos negativos ya se está percibiendo en Tierra del Fuego. En el Glaciar Alvear, se registra una pérdida significativa de su masa de hielo en un 80%.

Publicidad

A partir de un estudio científico de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se viene documentando este proceso acelerado y que se estima, será irreversible: entre 1900 y 2024, el macizo de hielo está teniendo una tasa de retracción significativa desde 1970.

Los glaciares en el territorio nacional, constituyen la principal reserva de agua dulce para consumo humano. Además de regular el ciclo hidrológico, sostienen economías y ecosistemas.

Publicidad

La ingeniera Anneris Stieben, especialista en Recursos Hídricos de la FAUBA, indicó que “el Inventario Nacional de Glaciares identificó un sistema de casi 8.500 km² de hielo en los Andes y las Islas del Atlántico Sur, un área equivalente a 42 veces la ciudad de Buenos Aires. Y está documentado que estos cuerpos de hielo están desapareciendo debido a los cambios en el clima”.

En este marco, Stieben ejemplificó el proceso a escala local. “El Glaciar Alvear queda cerca de Ushuaia, el aumento de las temperaturas medias lo está derritiendo”, sostuvo Anneris.

Publicidad

La investigadora analizó la evolución del glaciar desde 1900 hasta 2024. Basada en imágenes satelitales y también en recorridas a pie, fue delimitando la superficie glaciar.

La conclusión de Anneris señaló que “en 124 años, el macizo perdió el 80% de su superficie. Pero esa pérdida no ocurrió siempre a la misma velocidad. Hasta 1979, solo se redujo a razón de 1 hectárea por año; después, la tasa ascendió a 3,5 hectáreas al año, en promedio”.

En cuanto a su extensión, el glaciar se acortó un 50%: pasó de 2,3 km a 1,1 km. El retroceso fue máximo entre 1999 y 2004, con 62 metros por año.

Para Stieben, el motor del colapso es el aumento de la temperatura media y la disminución de las lluvias, documentado desde 1991. “La consecuencia es que hoy el glaciar está partido en dos. El proceso es irreversible: salvo que ocurra una nueva glaciación, el Alvear tiene sus días contados”, sentenció.

Entre 2011 y 2018, el Inventario Nacional de Glaciares —elaborado por el IANIGLA— identificó y delimitó las zonas protegidas por la Ley Nacional de Glaciares, e informó el estado de las reservas hídricas del país. También reveló un dato clave: algunos glaciares perdían más hielo del que ganaban. Frente a este escenario, Stieben tiene clara la hoja de ruta.

“Por un lado, es necesario fortalecer el resguardo legal de zonas de recarga y regulación natural con restricciones a las actividades extractivas o de alto impacto. Aunque existe la Ley de Glaciares, se la quiere modificar. Es un riesgo latente para la preservación de estos ambientes”, puntualizó la investigadora.

“Por el otro, hay que terminar de actualizar el inventario. La tarea es ardua y compleja, pero se está trabajando bien, más allá de la escasez de recursos humanos y económicos. También pienso que sería conveniente que las distintas provincias monitoreen los glaciares más pequeños, tal como hace Tierra del Fuego con el Martial y el Vinciguerra”, sostuvo.

Para Anneris, herramientas como los Planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos son fundamentales. Se trata de instrumentos de planificación pública que buscan manejar el agua y el entorno glaciar equilibrando lo económico, lo ecológico y lo social a nivel de cuenca.

Stieben concluyó con una mirada a futuro: “Mi idea es abordar cómo manejar la desaparición de glaciares en la zona urbana de Ushuaia, con una visión de planificación urbana adaptativa y resiliente”.

Fuente: Tiempo Argentino