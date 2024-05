Pablo Echarri se destaca en el mundo del espectáculo tanto por su trayectoria profesional como por ser uno de los artistas que habla de la política argentina. De esta manera, al ser consultado sobre la gestión de Javier Milei y cómo impactaron sus medidas, fue contundente al explicar su situación económica.

En una reciente entrevista, Echarri contó cómo atraviesa el difícil momento económico de Argentina junto con su pareja, Nancy Dupláa y la familia que formaron juntos. El cronista le preguntó: “¿Cómo estás vos en lo económico, con los aumentos, la suba de tarifa en la luz, el gas? En tu casa… los precios de la carne”, acontecimientos que afectaron también a varios ciudadanos argentinos.

Publicidad

“Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido”, expresó el actor. Luego, agregó: “Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”.

Al respecto de la manera en que atraviesa el difícil momento económico, Pablo Echarri dio detalles de su cotidianeidad laboral para enfrentar la cuestión: “Tengo un trabajo sostenido, soy productor, actor, me sigo subiendo a las tablas, y soy gestor cultural. De alguna manera no es a mí a quien más me va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y fuertemente”.

“Los impuestos han subido de manera sideral. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000. Toco ahorros para llegar a fin de mes”, exclamó Pablo Echarri, sobre la consecuencia del desregulamiento del sector por parte del Gobierno que derivó en aumentos.

Por último, apuntó contra el Gobierno: “Vinieron a sostener el saneamiento de la ‘economía’ con el ahorro de los argentinos. Esto es algo que habían dicho”. “Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. Mi aliciente es que no lo voté”, confesó entonces.