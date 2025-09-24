Paddy Pimblett reta a Ilia Topuria: “Me encantaría…”

Cuando parecía que la tensión entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria había disminuido, el peleador inglés ha vuelto a encender la mecha de su rivalidad. En una reciente entrevista, 'The Baddy' lanzó duras críticas contra el actual campeón de peso ligero y lo retó abiertamente a un combate en el estadio Santiago Bernabéu de España. Con la primera defensa del título de Topuria aún sin rival confirmado, las declaraciones de Pimblett lo posicionan como un claro candidato para un enfrentamiento que los fans llevan años esperando.

La animadversión entre ambos se remonta a años atrás, cuando Pimblett utilizó un conflicto geopolítico para atacar a Topuria. Aunque la rivalidad ha sido menos personal últimamente, el mutuo desagrado sigue siendo palpable, lo que convierte esta potencial pelea en una de las más atractivas mediáticamente para la UFC. Sin embargo, el principal obstáculo para que el combate se dé de inmediato es el historial de victorias de Pimblett, cuya pelea más destacada fue contra Michael Chandler, un rival que no se encuentra en el top 10 de la categoría.

Un desafío cargado de provocaciones

Pimblett no cree que sus méritos sean insuficientes y está convencido de que su popularidad lo convierte en el rival ideal para Ilia. "Quiero pelear con Ilia. Cuando sea, donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y golpearte la cara", afirmó el inglés en su entrevista. Continuó con una provocación directa a la nacionalidad de Topuria: "Quiero hacerlo en España frente a tus falsos compatriotas, porque tú eres alemán". Además, calificó el estadio del Real Madrid como "un agujero de mierda", dejando clara su intención de pelear en territorio hostil.

El inglés también cuestionó el camino de Topuria hacia el cinturón, sugiriendo que "El Matador" tuvo una ruta más fácil para llegar al título. "Ilia tuvo un camino más fácil hacia el cinturón. Tuvo que ganar a Josh Emmett para conseguir la oportunidad titular", señaló Pimblett, y añadió que Michael Chandler habría derrotado a todos los oponentes de Topuria antes de su pelea con Volkanovski. Concluyó su análisis afirmando que "Ilia no hubiese vencido a 'Volk' si Makhachev no le hubiese noqueado 12 semanas antes".

La crítica al plan de pelea de Oliveira

Las críticas de Pimblett no se limitaron a Topuria, sino que se extendieron a Charles Oliveira, a quien el campeón noqueó para ganar el doble cinturón en junio. Según 'The Baddy', la derrota de Oliveira se debió a una estrategia "estúpida". "Charles Oliveira tuvo el peor plan de pelea que he visto en mi vida en cualquier deporte", sentenció. Pimblett asegura que notó la vulnerabilidad de Oliveira incluso antes del combate: "Charles parece muy nervioso. Topuria se veía calmado y sereno... Pude ver que le iba a finalizar". El británico atribuyó la derrota a la falta de estrategia del brasileño, que solo "caminaba hacia delante ante un peligroso golpeador".

La animadversión de Pimblett por Topuria ha quedado de manifiesto una vez más. A pesar de los dardos verbales, la buena noticia para los aficionados es que el sentimiento es recíproco, lo que hace casi inevitable que los caminos de ambos se crucen en el futuro. Con el nuevo acuerdo de la UFC, es probable que se pueda organizar una cartelera en España con horario europeo. Para Ilia, no hay un rival más atractivo en ese contexto que "The Baddy", lo que aumenta las posibilidades de que este esperado enfrentamiento se concrete más temprano que tarde.