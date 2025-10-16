La amistad entre Andrea Rincón y Julieta Ortega se gestó por casualidad alrededor de 2013, cuando ambas vivían en el mismo barrio y comenzaron a escribirse por redes sociales. Este vínculo se convirtió en algo muy fuerte, “casi de enamoramiento, dicho por ellas mismas”. La hija de Palito, de hecho, la ayudó muchísimo a Rincón en momentos muy difíciles de su vida.

Ahora, más de diez años después, este fuerte lazo llegó a su fin, y las actrices ofrecieron distintas explicaciones sobre el quiebre.

Julieta Ortega confirmó el distanciamiento en diálogo con LAM: “Hace mucho no tenemos el vínculo que teníamos”. La actriz se mostró reflexiva al respecto, señalando que “hay que normalizar lo que sucede en las relaciones de pareja y de amistad”, y que “uno puede querer a la persona, pero ya no tiene lo cotidiano”.

Ortega reconoció que hubo un quiebre en la relación: “Pasaron cosas que nunca haría públicas, nada grave, pero a veces las amigas también tienen un final”. A pesar de esto, aseguró que cuando se cruzan por el barrio, se saludan y que "está todo bien".

En el mismo programa, Juli Argenta recordó que Rincón “se metió mucho en la religión cristiana y cambió su personalidad”, un punto que el conductor Ángel de Brito consideró que "algo tiene que ver" en la ruptura.

Por su parte, Andrea Rincón también habló con LAM y negó rotundamente estar peleada con Ortega. No obstante, relacionó el distanciamiento con su evolución personal y espiritual: “Peleadas no estamos, pero sí cuando arranqué mi camino con la iglesia, ella tomó otro camino”.

Rincón explicó que las personas evolucionan y, a veces, se van encontrando, pero otras no. Pese a la distancia, fue contundente sobre su amor por Ortega: “A Julieta la amo, tengo un amor incondicional por ella. No hay nada que ella pueda hacer, que haga que la deje de amar”. Además, insistió en que “hay amores que son para siempre” y que su sentimiento por ella es incondicional, y “Ella lo sabe”. Rincón también manifestó que no ve la necesidad de tener una charla para cerrar el tema.