El mercado de motovehículos en San Juan mostró un comportamiento mixto durante agosto de 2025. Según datos oficiales de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se patentaron 820 motos en la provincia, lo que representa una caída del 4,8% en comparación con julio, cuando se registraron 861 unidades. Pese a esta baja mensual, el balance interanual es positivo: en agosto de 2024 se habían patentado 776 motovehículos, por lo que el crecimiento es del 5,7% frente al mismo período del año anterior.

A nivel nacional, la tendencia es similar. Durante agosto se inscribieron 54.560 motovehículos, apenas 0,1% menos que en julio y 0,5% menos que en agosto de 2024. Sin embargo, el acumulado de los primeros ocho meses del año es muy alentador: 415.237 unidades 0 km, lo que significa un incremento del 38,9% en comparación con el mismo lapso del año pasado.

Ranking de modelos más vendidos en Argentina

Honda Wave

Gilera Smash

Keller KN110-8

Motomel B110

Mondial LD 110 Max

Corven Energy 110

Zanella ZB 110

Zanella ZB 110 RT

Motomel S2

Corven Energy 110 by Corven

Este comportamiento evidencia que, pese a las fluctuaciones mensuales, el sector de motovehículos mantiene un crecimiento sostenido en el país, con la Honda Wave consolidada como líder indiscutida en ventas.