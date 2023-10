En una movida estratégica a solo una semana de las elecciones, Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, sorprendió al anunciar que, en caso de llegar a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta ocupará el puesto de Jefe de Gabinete. Esta decisión llega después de una tensa relación durante la campaña, cuando Larreta fue su competidor en las primarias de agosto.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Rodríguez Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich destacó la importancia de esta unión política: "Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación".

Esta inusual alianza política tiene como objetivo mostrar unidad y solidez en el frente opositor, subrayando que están listos para liderar el país y sacarlo de la difícil situación actual. En palabras de Bullrich: "Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen".

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta agradeció la oportunidad y expresó su apoyo a Bullrich: "Vos sos la persona capacitada, que tiene la convicción y el coraje, la fuerza y la capacidad también para llevar adelante el cambio que la sociedad argentina necesita". Además, destacó la importancia del equipo de Juntos por el Cambio, que cuenta con gobernadores, intendentes, diputados, senadores y una presencia en todo el país.

Esta estrategia busca revertir las encuestas que posicionan a Patricia Bullrich por debajo de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa. La candidata busca consolidar un frente fuerte y unido que pueda competir en las elecciones y ganar la confianza de los votantes para liderar un cambio en Argentina.