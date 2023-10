Nancy Picón, candidata a diputada nacional en primer término de Juntos por el Cambio, estuvo en el Café de la Política del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, y afirmó que “el velódromo se ve precioso desde la ruta, pero no es prioridad”. Además, expresó que el próximo gobierno de Marcelo Orrego tendrá como prioridad “la educación, el trabajo, la producción y los comerciantes”.

¿Conoce la situación que viven los alumnos de la escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro de Jáchal?

-Sí. Estuve en Jáchal hace pocos días y nos acercamos a la escuela en la que los alumnos decidieron protestar por el mal estado edilicio de esta institución centenaria que alberga a tantos chicos. La verdad es que se está cayendo a pedazos. Por eso es que quiero dejar en claro que a esto nos referimos cuando hablamos de administrar prioridades. Lo he dicho en varias oportunidades, el velódromo de Pocito es precioso cuando uno lo ve desde la ruta, pero queda claro que hoy no es una prioridad cuándo uno observa situaciones como la de los alumnos de Jáchal que deben tener las condiciones mínimas para poder estudiar.

¿Y cuáles son esas prioridades?

-Dentro de los equipos técnicos que venimos trabajando desde hace tiempo, Marcelo Orrego nos pidió como prioridad que pongamos empeño en educación, trabajo, cómo ayudar a los productores y a los comerciantes. El velódromo, que costó 90 millones de dólares, claramente nos hubiera permitido esa suma mejorar la ruta a Jáchal, o las de Sarmiento, para que los productores puedan trasladar mejor sus productos y, por ejemplo con la cal, poder llegar a Chile para venderla y así crear un círculo virtuoso que genere más producción y por lo tanto la necesidad de emplear a más gente.

Estas prioridades que marca, ¿son también de los sanjuaninos?

-Claramente. Hoy la gente, vayamos a donde vayamos, los que nos pide es más trabajo. Ya no hablan de inseguridad, a pesar de que la sufren, y es porque su prioridad es poner un plato en la mesa. Por eso es que insisto en actualmente la agenda de la gente es totalmente distinta a las de los políticos y mientras no lo entendamos así van a seguir surgiendo fenómenos como los de Milei porque es una reacción de enojo del ciudadano. Además, si logramos que productores y comerciantes tengan la previsibilidad que nos reclaman esto generará que aumente el empleo privado y por lo tanto los sanjuaninos ya no querrán trabajar más en el Centro Cívico o en la parte pública porque tendrán mejores condiciones en la parte privada.

¿Y cómo se logra generar esa previsibilidad?

-En nuestra opinión, y es en lo que trabajaremos fuertemente en la gestión que encabezará Marcelo Orrego en San Juan y, si nos acompañan, Patricia Bullrich a nivel nacional, es ponerle ímpetu a una reforma laboral.

Cuando se habla de reforma laboral, genera miedo en el ciudadano por posible quita de derechos

-Sí, pero nosotros no queremos una reforma laboral que quite derechos a los trabajadores, sino que buscamos asegurarle la labora que tienen e incluso abrirle más puertas para que se desarrolle. La semana pasada estuve en Rawson y pase por una fábrica de galletitas y dulces, ambos empresarios me dijeron que las leyes laborales los aplastan y que por eso no se animan a emplear a más gente. Contra eso queremos luchar junto a Marcelo y Patricia.

Además de lo que nos contó, ¿por qué hay que apoyarlos o votarlos a ustedes?

-Nos tienen que apoyar porque somos parte del equipo de Orrego y Bullrich. Hay que tener en cuenta que el 80% de los recursos de la provincia vienen de la coparticipación Por eso Marcelo necesita legisladores que conozcan este proyecto y además brindarle el sostén necesario a Patricia para que sea presidente, ya que ella conoce bien las necesidades que tenemos en la provincia porque está en comunicación permanente con nosotros. Por eso digo que el 22 de octubre hay que votar pensando en San Juan y no en los partidos.

-Sí, porque tenemos un candidato que no cree en el Estado que buscará recortar todo lo que tenemos como Milei y que dice terminará con la coparticipación de las provincias, afectando los salarios de todos los agentes del Estado local, mientras que del otro lado está el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que claramente ya fracasó.

¿Qué le genera la alta inflación y el aumento del dólar que recibirán en el próximo gobierno?

A nosotros nos genera lo mismo que nos pasaba en el 2019 cuando decíamos que volvía el kirchnerismo y volvió. Esto que estamos viviendo hoy es fruto de Alberto, Cristina y del actual gobernador de San Juan; quienes son parte del kirchnerismo y que anticipamos que sucedería. Por esto que cada sanjuanino que veo les pido que en la próxima elección defina el futuro de su familia y que por eso deben volcarse por los que tenemos un plan, Juntos por el Cambio.

Usted es candidata a diputada nacional, ¿existe la posibilidad de renuncie y se convierta en funcionaria del próximo gobierno de Marcelo Orrego?

-No. Yo estoy bendecida de que me hayan elegido como candidata a diputada, ya que al ser abogada el mundo de las leyes siempre me fascinaron. Por esto es que tengo muy en claro que mi trabajo es el de defender a San Juan desde la nación y seré parte del equipo que encabeza Marcelo Orrego, pero desde mi lugar que será, si me votan, la Cámara de Diputados.

Actualmente, es diputada provincial y junto a sus compañeros de bloque apoyaron las leyes de prórroga de emergencia. ¿Por qué esta vez sí lo apoyaron?

-Ahora pedimos que se extendiera, ya que tomamos contacto con la documentación y esto no es menor porque en el pasado no nos lo compartieron. Incluso la vez pasada nosotros pedimos que se envíe a comisión para darles tiempo a que nos envíen lo que requeríamos y el oficialismo no quiso. Además, siempre acompañamos todas las leyes de emergencia que nos pidió la gestión de Sergio Uñac, pero teníamos la información necesaria para avanzar. Esta vez teníamos toda la documentación y por eso la impulsamos, ya que es la manera de darle gobernabilidad a Marcelo Orrego que asumirá con la misma situación crítica.

Con la próxima conformación de la Cámara ¿creé que tendrán la misma predisposición que ustedes tuvieron en este tiempo?

-Esperemos que sí porque en el medio estamos implicados todos los sanjuaninos. Nosotros vamos a hacer oficialismo con minoría, pero por suerte tendremos un presidente de la Cámara que será Fabián Martín que es un dirigente de consenso y todos los dirigentes sabemos que los sanjuaninos no aceptan otra cosa que no sea que busquemos lo mejor para ellos.

Por último, ¿se unificarán ministerios en el próximo gobierno?

-Pasó en Santa Lucía y en Rivadavia cuándo Marcelo Orrego y Fabián Martín asumieron como intendentes. Reduciendo el organigrama lograron achicar el gasto público y utilizarlo en lo importante que es la inversión. Por esto es que considero que es probable que suceda, de igual modo es una cuestión que definirá Marcelo Orrego a partir del 10 de diciembre cuando asuma la gobernación.