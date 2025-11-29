Luego de que DIARIO HUARPE hiciese público y diera seguimiento, casi en solitario, al caso de los peces muertos en el dique Cuesta del Viento en Iglesia, se originó una cadena de hechos que motivó que las comunidades, tanto la iglesiana como la de Jáchal, exigieran controles de agua. A raíz de esto, los informes periodísticos de este medio y la repercusión nacional, es que desde la mina Veladero decidieron invitar a este medio (único en San Juan en participar), y otros actores comunitarios, a los monitoreos de agua que realizan, siendo en este caso el cuarto y último del año. El operativo incluyó la participación del fiscal de la unidad UFI Norte, Alfredo Sohar Aballay; del ayudante fiscal, Patricio Díaz; del investigador del Instituto de Investigaciones Hidráulicas UNSJ, Hugo Fernández; funcionarios de la Municipalidad de Jáchal y dos vecinos de Jáchal. Durante el jueves 27 y viernes 28, este medio pudo observar el proceso de toma, resguardo y análisis, junto a vecinos, investigadores y representantes de la Justicia sanjuanina.

La jornada se desarrolló en puntos estratégicos de dos cursos cordilleranos: el Río Las Taguas y el Río Turbio. Técnicos de Medio Ambiente de Veladero realizaron mediciones y extracciones siguiendo protocolos de control superficial y preservación.

“Es un monitoreo que lo venimos haciendo hace muchísimos años. Estamos en el último de los cuatro monitoreos del año. Hoy sumamos a la comunidad en el máximo punto de control LA-16 del Río Las Taguas”, explicó el supervisor de Desarrollo Sustentable de Veladero, Sebastián Medici. También resaltó el carácter abierto del proceso: “Cualquier residente de Jáchal, Iglesia o la ciudad puede anotarse por nuestras oficinas”.

Sebastián Medici, supervisor de Desarrollo Sustentable de Veladero.

El fiscal Sohar Aballay subrayó el valor institucional del acompañamiento: “Nos lleva a un conocimiento directo de los criterios, el tratamiento y el traslado. El objetivo es participar acabadamente de cómo se hace”.

Alfredo Sohar Aballay, Fiscal UFI Norte.

Desde la mirada académica y técnica, Fernández respaldó el procedimiento observado: “Los muchachos están haciendo lo que se hace habitualmente y lo que dictan las buenas prácticas. Son procedimientos estándar, comparables en cualquier lugar para que los resultados sean confiables”.

Hugo Fernández, del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la UNSJ.

La vecina jachallera, Eloísa Castro, contó por qué decidió subir: “Lo vi por redes sociales y me interesó. Quería aprender, observar y comunicarlo después a la comunidad para que cada uno saque su conclusión”.

El punto de unión del Río Turbio (izq.) y el Río Las Taguas (der.).

Resultados preliminares a la vista

El análisis inicial se realizó en el laboratorio SGS, dentro del Parque Industrial de Chimbas. Quien brindó el detalle final fue la jefa del laboratorio, Victoria Rodrigo. Explicó que se trabajó sobre parámetros sensibles para la actividad minera y ecosistémica: pH, conductividad, cloro total y libre, metales disueltos y totales, mercurio disuelto y total, y cianuro libre y total.

Se llevaron a cabo todos los proceso bajo la mirada de todos.

“Los cloros, el cianuro y el mercurio total y disuelto salieron por debajo del límite de cuantificación. Los valores están dentro de lo normal. Sí cuantificamos metales totales, pero por cuestiones geológicas de la zona son totalmente esperables”, aseguró.

Victoria Rodrigo, jefa de laboratorio de SGS.

La jefa del laboratorio también anticipó que el informe final estará en 15 días, contando a partir de este 28 de noviembre.

Los resultados preliminares de los análisis

El control fiscal

DIARIO HUARPE observó el proceso completo en alta montaña. La toma comenzó con la medición in situ de parámetros físicos y químicos. Una vez selladas, las muestras se transfieren a conservadoras para mantener temperatura estable. Allí comienza la cadena de custodia, controlada desde el primer momento por los fiscales de la UFI Norte. Ese tramo, que se extiende hasta la llegada al laboratorio, fue destacado por el personal fiscal.

Patricio Díaz, ayudante fiscal de la UFI Norte.

“El rol fundamental ha sido asegurar la cadena de custodia de las muestras durante toda la noche. No tuvimos observaciones. Todo se cumplió conforme a los protocolos vigentes y a la legalidad”, remarcó Díaz durante el ingreso de las muestras al laboratorio SGS.

Las muestras tomadas en cordillera fueron selladas, custodiadas y llevadas al otro día a SGS.

Cronología de hechos

El lunes 3 de noviembre, cientos de peces aparecieron muertos o agonizantes en el Dique Cuesta del Viento. Este hecho activó alertas en Iglesia y Jáchal.

La toma de muestras se realizó bajo el protocolo establecido.

El 4 de noviembre, bajo orden de la Secretaría de Ambiente, técnicos del Laboratorio del Parque de la Biodiversidad, encabezados por los biólogos Pablo Pastor, Jonathan Loaiza y el licenciado Alejandro Gómez, realizaron mediciones con instrumental multiparamétrico y asociaron el episodio a hipoxia por baja circulación y acumulación de materia orgánica en zonas costeras: un fenómeno natural del dique.

El 25 de noviembre, ante la presión social de vecinos y la Asamblea Jáchal No Se Toca, se concretó una campaña de muestreo integral en la cuenca del río Jáchal con equipos de la UNCuyo, SGS y CIPCAMI. Los primeros datos de laboratorio UNCuyo mencionaron presencia de cloro en Río La Palca (0,12 mg/l) y Puente Buena Esperanza (0,08 mg/l), informes preliminares que reavivaron el reclamo por controles sostenidos y plazos adeudados desde hacía meses.