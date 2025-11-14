A pocos días del esperado regreso de Bandana a los escenarios, el grupo enfrenta una crisis interna que amenaza con complicar la presentación. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias, una fuerte pelea entre Lourdes Fernández y Lissa Vera habría desatado un clima de tensión que ya se siente en la previa del show.

De acuerdo con Iglesias, la discusión tuvo de todo: gritos, reproches y malas palabras. El conflicto estalló luego de que ambas habían logrado una reconciliación reciente. La situación escaló al punto de que Lourdes decidió abandonar el grupo de WhatsApp de la banda. “Lourdes le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas”, relató la periodista, aunque remarcó que no existen versiones oficiales sobre el motivo del enojo.

Publicidad

Pese al hermetismo, Iglesias deslizó su propia interpretación: “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”, sostuvo al analizar el trasfondo del conflicto.

Horas más tarde, la panelista explicó que logró comunicarse con Lissa, quien confirmó la existencia de la pelea, aunque trató de restarle dramatismo y minimizar la gravedad del enfrentamiento. Sin embargo, la situación parece más compleja para Lourdes, que estaría atravesando un momento emocional delicado.

Publicidad

“Lo cierto es que Lourdes está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar preguntas”, detalló Iglesias. En ese contexto, el regreso del icónico grupo pop podría verse afectado si la tensión interna no se resuelve en los próximos días.

La expectativa del público se mantiene, pero la incertidumbre crece alrededor de una de las bandas más recordadas del pop argentino.