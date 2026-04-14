El diputado nacional de La Libertad Avanza por San Juan, José Peluc, adelantó que el Gobierno nacional avanza en la licitación del tren Belgrano Cargas y en un esquema similar para la Ruta 40 Norte, dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia. En su participación en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, el legislador aseguró que el proceso ya está encaminado. “La licitación del tren Belgrano Cargas está sólida para que sean los privados que inviertan”, afirmó, al tiempo que indicó que el mismo criterio se aplicará para la infraestructura vial.

El eje central del modelo, según explicó Peluc, será la participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de las obras, en línea con la política impulsada por el presidente Javier Milei. “La inversión va a ser privada, no del Estado. Se trata de arreglar las vías, poner trenes y brindar el servicio”, detalló.

El diputado destacó que la reactivación del Belgrano Cargas tendrá un impacto directo en San Juan, al tratarse de una provincia con fuerte perfil productivo y exportador. “Es un servicio que San Juan va a necesitar mucho”, sostuvo.

En cuanto a los posibles inversores, aclaró que no se trataría necesariamente de empresas mineras radicadas en la provincia, sino de actores externos. “Son inversores que de alguna manera son semi proveedores, porque es un servicio que ellos mismos van a necesitar”, explicó.

No obstante, remarcó que el beneficio no estará limitado a un solo sector. “No solamente lo va a usar la minería, lo va a usar el productor, lo va a usar todo el mundo”, aseguró, al tiempo que vinculó esta lógica con la necesidad de mejorar la competitividad logística.

Peluc también puso el foco en el estado de las rutas y el impacto del transporte de cargas. “Las empresas con sus camiones usan más las rutas que los ciudadanos comunes. La mayoría del deterioro viene por el peso del transporte de carga”, indicó.

En ese sentido, planteó que quienes utilizan con mayor intensidad la infraestructura también deben ser parte de su financiamiento. “Son ellos los que también tienen que invertir”, afirmó.

El legislador contrastó este esquema con políticas anteriores y señaló que el objetivo del actual Gobierno es evitar que el costo recaiga sobre la sociedad. “Hemos vivido una época donde la sociedad sanjuanina le pagó la energía a la minería y todavía lo vemos en la boleta de luz. Eso es lo que no quiere el presidente Milei”, sostuvo.

De este modo, Peluc dejó en claro que el modelo que impulsa el oficialismo nacional busca trasladar la inversión en infraestructura hacia el sector privado, con el objetivo de reactivar obras clave sin comprometer recursos del Estado y apuntalar el desarrollo económico de regiones productivas como San Juan.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de ADN-LLA