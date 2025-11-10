Claudio “Peluca” Brusca volvió a ser noticia tras publicar un mensaje en redes que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su expareja, Laurita Fernández. El productor televisivo compartió un sentido texto acompañado de varias postales de su vida cotidiana en Instagram.

En su publicación, Peluca Brusca reflexionó sobre el valor de los vínculos auténticos y la importancia de rodearse de personas genuinas. Escribió: "Noviembre siempre es mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das, que sea de verdad y real de corazón en todo". Además, añadió que "Noviembre me llena la cabeza de pensamientos y siempre es resurgimiento. Noviembre me da alegrías".

Las palabras del productor generaron una ola de comentarios que destacaban su mensaje introspectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase “gente que te devuelva lo que das”. Varios de sus seguidores interpretaron que el texto escondía un mensaje dirigido a Laurita Fernández, con quien mantuvo una relación amorosa que se hizo pública en 2024 y habría terminado meses atrás. Aunque Peluca no mencionó a nadie en particular, la referencia a los vínculos “reales de corazón” y al “resurgimiento” fue leída por muchos como un “palito” a la bailarina y conductora.

Este posteo contrasta con el perfil más reservado que el productor había adoptado en los últimos meses. Brusca había sido noticia en septiembre por una internación que lo llevó a pasar por dos intervenciones médicas en apenas diez días. Superado ese difícil momento, el productor retomó su rutina laboral y volvió al aire de la TV, donde se desempeña detrás de cámaras. Desde entonces, sus publicaciones han comenzado a mostrar un costado más personal.

El carrusel de diez fotos que acompañó el mensaje refleja ese presente más tranquilo. En las imágenes, se lo ve disfrutando un asado con amigos, posando con su fiel compañera de cuatro patas, y en el set de grabación de sus programas, como La Canchita TV. Su perra Moka fue otra protagonista de la publicación, y algunos seguidores la destacaron como “la mejor compañera del mundo” o “la que nunca falla”.

Tras un 2025 con altibajos, el productor decidió cerrar el año con un mensaje que mezcla gratitud y claridad emocional. Su frase final, “Noviembre me da alegrías”, sintetiza un espíritu de optimismo enfocado en lo que permanece.