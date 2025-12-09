El lunes 8 de diciembre de 2025, Luis Petri oficializó su renuncia al cargo de ministro de Defensa de la Nación, un paso previsto en el calendario institucional para poder asumir su banca como diputado nacional el próximo 10 de diciembre.

En una carta dirigida al presidente Javier Milei, Petri expresó: “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025”. En el texto, destacó que su paso por el Ministerio quedará “grabado en su memoria y en su corazón” y calificó la invitación de Milei como “una misión de enorme trascendencia”.

Publicidad

El exministro repasó los logros alcanzados durante sus dos años al frente de la cartera, subrayando la incorporación de los F-16 argentinos: “No fueron promesas, fueron decisiones. Y en menos de dos años están cambiando la defensa para siempre, con custodios de nuestro espacio aéreo listos para proteger a los argentinos como nunca antes”. Además, reconoció que, pese a estos avances, “el camino recién comienza después de décadas de desinversión y destrato”.

Petri agradeció al presidente Milei por “la confianza y el apoyo permanente” durante su gestión y anticipó que su nuevo rol en la Cámara de Diputados estará orientado a “defender al Gobierno y al cambio que eligieron los argentinos”.

Publicidad

También manifestó su reconocimiento al Teniente General Carlos Presti, quien será su sucesor en Defensa, deseándole “el mayor de los éxitos” para continuar con el rumbo iniciado en 2023.

Antes de dejar el cargo, anunció un viaje a la Antártida: “Allí comenzó esta gestión y allí quiero cerrarla”, resaltando la importancia estratégica del continente blanco y la presencia argentina desde 1904.

Publicidad

Finalmente, Petri reafirmó su compromiso con “las ideas de la libertad” y concluyó su carta con su tradicional despedida: “¡Viva la Libertad, viva la Patria!”.