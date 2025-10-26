En estas elecciones legislativas, no todos los protagonistas estuvieron detrás de las urnas o los micrófonos. En algunos centros de votación, las autoridades de mesa fueron las verdaderas afortunadas de la jornada.

El ejemplo más comentado se dio en la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, ubicada en la calle Juncal 3251 del barrio porteño de Palermo, donde sufragó el expresidente Mauricio Macri. Allí, las autoridades y fiscales de mesa recibieron una “picadita” gourmet que llamó la atención de todos: jamón cocido y crudo, varios tipos de quesos, salamines y aceitunas formaron parte de una bandeja promocional de una reconocida marca de bebidas. El gesto, además de romper con la rutina electoral, fue celebrado por los presentes, que disfrutaron del improvisado banquete en medio del recuento de votantes.

Publicidad

En tanto, en la provincia de Chubut, las autoridades de mesa también recibieron una atención especial, aunque de un tenor distinto. Según el portal Adnsur, el gobierno provincial distribuyó viandas con golosinas para todos los establecimientos educativos. Las cajas incluían alfajores blancos y negros, caramelos y barras de cereal, pensadas para acompañar la extensa jornada de trabajo.

Sin embargo, no todo fue festejo. En algunos casos, los beneficiarios se quejaron por la calidad de los productos entregados, que no habrían resistido bien las horas de espera ni el trajín del día electoral.

Publicidad

Más allá de las diferencias, los gestos de hospitalidad ayudaron a distender una jornada larga y, en algunos casos, a darle sabor al deber cívico.