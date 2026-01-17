El smartphone T1, presentado como el gran proyecto tecnológico de Donald Trump en 2025, quedó envuelto en un escándalo. Legisladores del Partido Demócrata solicitaron formalmente que la Comisión Federal de Comercio (FTC) investigue a la empresa Trump Mobile por posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor.

Según informó NBC News, los opositores del mandatario pidieron que se analice si la compañía (fundada por los dos hijos mayores de Trump) incurrió en publicidad engañosa al promocionar un teléfono que nunca llegó al mercado. El punto central es que cientos de personas pagaron depósitos de 100 dólares por un equipo cuyo lanzamiento estaba previsto para agosto de 2025 y que jamás fue entregado.

Publicidad

La carta enviada a la FTC también exige que se determine si Trump Mobile mintió al asegurar que el modelo T1 sería “100% fabricado en Estados Unidos”, una afirmación que luego fue retirada del sitio web oficial de la empresa.

El celular había sido presentado a mediados del año pasado con una fuerte puesta en escena: carcasa dorada, una gran letra “T” en la parte trasera y la bandera estadounidense grabada. En ese momento, la empresa lo definió como “un teléfono para los verdaderos estadounidenses”, alineado con el discurso nacionalista de Trump.

Publicidad

El lanzamiento se dio en pleno conflicto comercial entre Estados Unidos y China, cuando el entonces presidente impulsaba la llamada “guerra de aranceles” y presionaba a empresas como Apple para que fabricaran sus dispositivos dentro del país.

Sin embargo, los problemas comenzaron casi de inmediato. A los pocos días, la frase “Hecho 100% en Estados Unidos” fue reemplazada por un mensaje más ambiguo: “diseñado con valores estadounidenses en mente”. Además, las especificaciones técnicas fueron modificadas, dejando en evidencia que varios componentes provenían del exterior.

Publicidad

A pesar de haber cobrado reservas y prometido entregas en agosto, el teléfono nunca fue lanzado. Para colmo, se descubrió que las imágenes promocionales no correspondían a un dispositivo real, sino a un modelo de Samsung editado con Photoshop y decorado con los símbolos trumpistas.

Ahora, el pedido de investigación suma una nueva mancha al historial del T1 Phone. Aunque Trump Mobile prometió entregar los primeros equipos durante el primer trimestre de este año, la fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio y crecen las dudas sobre la veracidad del proyecto.