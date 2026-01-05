Una familia rosarina que había elegido la ciudad balnearia de Pinamar para vacacionar sufrió un robo de gran magnitud en la casa que alquilaban cuando regresaron por la noche y encontraron el inmueble desvalijado por delincuentes, informaron fuentes oficiales y medios locales.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad, sobre la calle Del Sauce al 400, en la esquina con Nautilus, mientras la familia disfrutaba del mar y paseos por la costa. Los ladrones forzaron una puerta balcón para ingresar al inmueble sin ocupantes y actuaron en pocos minutos, según reconstruyen los investigadores.

Según la denuncia formal radicada ante las autoridades, los delincuentes se llevaron una **importante suma de dinero en efectivo (incluidos aproximadamente 5 000 dólares y 4 millones de pesos argentinos) además de numerosos dispositivos electrónicos y pertenencias personales que estaban en el interior de la casa.

Entre los objetos sustraídos se cuentan consolas de videojuegos como Nintendo Switch y PlayStation, una computadora portátil, barra de sonido y parlantes, mochilas, un bolso de viaje y lentes de sol de alta gama, entre otros elementos de valor, según relataron los damnificados.

La estimación total del botín que los ladrones se llevaron ronda los 20 millones de pesos, teniendo en cuenta tanto el dinero como los bienes robados, una cifra que generó alarma en la familia y en los vecinos de la zona ante el inicio de la temporada alta de verano en la Costa Atlántica.

Tras la denuncia, la DDI de Pinamar inició actuaciones para determinar las circunstancias del robo y dar con los responsables del hecho, analizando posibles registros y movimientos en el área, mientras se evalúa el contexto de seguridad en viviendas alquiladas durante la temporada estival.

Este episodio se suma a otros episodios de inseguridad reportados en distintos puntos de la costa durante el último fin de semana largo, elevando la preocupación entre turistas y residentes por la falta de control y el accionar de delincuentes en barrios residenciales y zonas boscosas de Pinamar.