Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Nicole Gabriela V., fue pasada a disponibilidad tras la viralización de videos en redes sociales donde se la ve usando el uniforme en un contexto que las autoridades consideraron “indecoroso”. La medida fue adoptada mediante la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, firmada el 16 de octubre por el Secretario de Seguridad, y la aparta de sus funciones mientras avanza la investigación administrativa.

El caso se conoció cuando la Comisaría Vecinal 12B informó que la oficial se encontraba de licencia médica por “estatus convulsivo” y a la espera de una junta médica. En simultáneo, comenzó a circular un video en una cuenta de Instagram donde dos mujeres (una de ellas la agente) aparecen jugando al pool, sin identificación visible, e interactuando con los seguidores en un tono “inocente controlado e insinuante”. La otra mujer, según precisó el parte policial, no pertenece a la fuerza.

Publicidad

Tras confirmar la identidad de la oficial en el registro audiovisual, se inició un sumario por conducta “indecorosa” y se dio intervención a Asuntos Internos. De acuerdo con la Policía de la Ciudad, el accionar “afecta el prestigio institucional” y constituye un uso indebido del uniforme, en violación a la Ley 5688 de Seguridad Pública.

Con poco más de tres años de antigüedad, Nicole Gabriela V. quedó en situación de disponibilidad y a la espera de una resolución definitiva. En su legajo figura un “concepto regular” y ahora enfrenta una evaluación disciplinaria que podría derivar en sanciones mayores, dependiendo del avance del sumario.