Un hecho insólito y de extrema gravedad sacudió a la Policía de Chaco. Siete efectivos fueron detenidos e imputados tras ser descubiertos mientras intentaban sustraer nueve kilos de cocaína en pleno acto oficial de quema de estupefacientes, realizado en el polígono policial de Colonia Benítez y con la presencia de las máximas autoridades provinciales.

El procedimiento, que debía ser un ejemplo de transparencia institucional, terminó envuelto en un escándalo. Durante la jornada se incineraban 80 kilos de cocaína y cerca de tres toneladas de marihuana, cuando se detectaron maniobras sospechosas por parte de algunos uniformados pertenecientes a la Dirección de Consumos Problemáticos.

Según se informó, el plan de los policías era tan simple como audaz: reemplazar parte de los panes de cocaína por ladrillos de yeso para sacar la droga del predio sin levantar sospechas. De acuerdo a lo publicado por Infobae, el secretario del Juzgado Federal, Ricardo Mianovich, advirtió movimientos irregulares y observó a varios efectivos intentando guardar una caja con droga en un patrullero, lo que encendió las alarmas.

Tras una requisa inmediata, se encontraron dosis de cocaína entre los implicados y un ladrillo de yeso, que habría sido utilizado para simular los panes que debían ser destruidos en la quema.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, mientras que la jueza Zunilda Niremperger imputó a los siete efectivos y ordenó 100 días de prisión preventiva para todos ellos. Están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser funcionarios públicos, por la participación de tres o más personas y por el delito de peculado.

Los detenidos fueron identificados como: Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Andrés Quizama, Lucas Exequiel Martínez, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta, Rubén Héctor César Alegre, y Andrés Franco Ramírez, subcomisario

El caso generó un fuerte impacto institucional y volvió a poner en debate los controles internos dentro de las fuerzas de seguridad, al tratarse de un intento de robo ocurrido en un acto público, oficial y bajo estricta supervisión judicial.