Debido a la escasez de oferta de viviendas en alquiler, las inmobiliarias de San Juan han armado listas de espera para atender la demanda del mercado. De esta manera, las empresas toman en cuenta las características que pide el cliente y los llaman en caso de encontrar algún inmueble similar al solicitado. Por otra parte, aseguran que la gente se toma tanto tiempo para buscar porque no hay tanta oferta.

Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, comentó a DIARIO HUARPE que tienen gente en listas de espera por la poca cantidad de viviendas en alquiler y terminan arrendando rápidamente propiedades. “Consultamos características, zonas, valores y apenas se desocupa una unidad se le llama al cliente y prácticamente es inmediato el alquiler”, manifestó. Agregó que los inquilinos no buscan mucho en el mercado porque no hay tantas opciones y contratan con celeridad. Esto lo hacen para no quedarse sin lugar para vivir.

“No hay mucho para mirar porque la primer oferta que encuentran es aprovechado por las personas. Apenas ven algo que quieren, lo contratan”, continuó. Domínguez y explicó que las causas de esta situación se deben a la Ley de Alquileres que motivó a los propietarios a sacar del mercado a sus bienes. Otro punto clave es la falta de crédito para construir nuevas viviendas.

Por otra parte, este medio consultó a la inmobiliaria Estudio 3, quienes confirmaron que tienen lista de espera también a causa de la poca disponibilidad de casas o departamentos para alquilar. “Hay un mercado que demanda alquiler y no hay oferta. No hay construcciones nuevas y hay una escasez notable”, dijo el gerente comercial de la institución, Osvaldo Lucero.

Para Lucero, la causa principal del difícil momento que vive el mercado inmobiliario es la Ley de Alquileres que desmotivó a los dueños a colocar sus bienes para arrendar.

Frente a la postura del ámbito inmobiliario, Víctor Bazán, referente de la Asociación de Inquilinos, aseguró que la escasez de oferta no se debe a la nueva Ley de Alquiler y tampoco a una limitación de nuevas edificaciones. Para el representante de los inquilinos la problemática surge por la especulación inmobiliaria. Bazán contó que hay una gran cantidad de viviendas vacías que se usan como reserva de valor y no para habitarlas. "San Juan dispone 265.000 mil viviendas con una población de 820.000 personas. De 2010 a 2022 la población creció un 20 %. Así también la construcción de viviendas creció un 40%. Es decir que hay una vivienda cada 3 personas", indica un comunicado de la organización.

