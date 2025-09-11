Publicidad
Provinciales > Empleo

Portho busca personal para atención al cliente en Rawson: cómo postularse

La firma lanzó una convocatoria para sumar empleados en su área de atención al cliente. Los interesados pueden inscribirse hasta el 17 de septiembre de 2025 completando un formulario online.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria apunta a sumar talentos con vocación de servicio. Foto: Gentileza

La reconocida heladería Portho Gelatto abrió una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar personal para su área de atención al cliente en la localidad de Rawson. La convocatoria apunta a sumar talentos con vocación de servicio y entusiasmo por desarrollarse en un entorno dinámico.

Requisitos

  • Experiencia previa en atención al público (no excluyente).
  • Excelentes habilidades de comunicación y trato cordial con los clientes.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera eficaz.
  • Disponibilidad para cumplir turnos rotativos.
  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con motivación y ganas de crecer profesionalmente.

Quienes cumplan con estas condiciones y deseen formar parte del staff deberán completar un formulario online a través del enlace bit.ly/porthorawson. La fecha límite para enviar la postulación es el 17 de septiembre de 2025.

La empresa destacó que el puesto ofrece un ambiente colaborativo, con oportunidades para adquirir experiencia y consolidar una carrera en el área de servicio al cliente. Además, remarcaron que no es indispensable contar con antecedentes en el rubro, aunque sí se valorará a quienes tengan trayectoria en tareas similares.

