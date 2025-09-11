Provinciales > Empleo
Portho busca personal para atención al cliente en Rawson: cómo postularse
POR REDACCIÓN
La reconocida heladería Portho Gelatto abrió una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar personal para su área de atención al cliente en la localidad de Rawson. La convocatoria apunta a sumar talentos con vocación de servicio y entusiasmo por desarrollarse en un entorno dinámico.
Requisitos
- Experiencia previa en atención al público (no excluyente).
- Excelentes habilidades de comunicación y trato cordial con los clientes.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera eficaz.
- Disponibilidad para cumplir turnos rotativos.
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con motivación y ganas de crecer profesionalmente.
Quienes cumplan con estas condiciones y deseen formar parte del staff deberán completar un formulario online a través del enlace bit.ly/porthorawson. La fecha límite para enviar la postulación es el 17 de septiembre de 2025.
La empresa destacó que el puesto ofrece un ambiente colaborativo, con oportunidades para adquirir experiencia y consolidar una carrera en el área de servicio al cliente. Además, remarcaron que no es indispensable contar con antecedentes en el rubro, aunque sí se valorará a quienes tengan trayectoria en tareas similares.
