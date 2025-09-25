Luis Brandoni, actor histórico del teatro argentino, generó preocupación este miércoles tras sufrir una descompensación que lo obligó a suspender la función de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Teatro Multiteatro, que informó que la función de esta noche en el Teatro Liceo quedó cancelada por "indisposición física del Sr. Luis Brandoni".

El comunicado detalló además que las entradas podrán canjearse o devolverse por los mismos canales de adquisición, asegurando que el público no resultará perjudicado por la suspensión. El episodio ocurrió en la previa de la función y generó preocupación entre el equipo de producción y los asistentes, aunque Brandoni no perdió el conocimiento y recibió atención médica inmediata.

La obra ¿Quién es quién?, estrenada el 8 de enero de 2025, es una de las apuestas teatrales más importantes de la temporada, con dirección de Héctor Díaz y producción de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballe. La pieza, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, retrata a una pareja con años de convivencia mientras esperan la visita de amigos, y combina momentos de humor y reflexión sobre la vida en pareja.

Luis Brandoni celebró en abril sus 85 años sobre el escenario del Teatro Liceo, en el marco de la obra, acompañado por su familia y por Soledad Silveyra. Durante la celebración, recibió un cálido homenaje del público, con ovaciones, torta de cumpleaños y brindis junto a sus seres queridos y compañeros de elenco.

El equipo del Teatro Liceo y la producción de ¿Quién es quién? apoyaron al actor y garantizaron la reprogramación de las funciones afectadas, al tiempo que enviaron mensajes de ánimo y pronta recuperación a Brandoni.



