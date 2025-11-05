Presentaron la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina tiene nueva piel. La marca de las tres tiras, que lanzará un total de 22 camisetas para las selecciones nacionales que participarán del próximo torneo, presentó oficialmente el modelo titular que el equipo de Lionel Scaloni vestirá en el camino al Mundial 2026.

El diseño de la nueva camiseta combina historia, innovación y homenaje. El modelo, que usarán Lionel Messi y compañía, se inspira en las casacas campeonas de 1978, 1986 y 2022.

Publicidad

La nueva casaca presenta las tradicionales franjas celestes y blancas. Un detalle distintivo es que estas franjas incluyen un efecto degradado de tres tonos de celeste, en clara alusión a las camisetas utilizadas en los títulos mundiales de 1978, 1986 y 2022.

La camiseta incluye dos referencias históricas importantes:

En la parte posterior del cuello, se encuentra la inscripción “1893”, que conmemora el año de fundación de la AFA.

Además, los detalles dorados, como el escudo de campeones del mundo, rinden tributo al logro conseguido en Qatar.

La nueva camiseta de la Selección Argentina estará disponible para su compra a partir del 6 de noviembre. Se podrá adquirir tanto en el sitio oficial de Adidas como en tiendas seleccionadas.

Publicidad

Se han establecido dos precios de venta al público, dependiendo de la versión: