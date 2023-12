El Concejo Deliberante del sur sanjuanino, este miércoles, en sesión extraordinaria, declaró la emergencia hídrica, agropecuaria y ganadera en todo el departamento de Sarmiento. La medida se toma, en el marco de la polémica instalada por las consecuencias que estarían generando en los campos de pastoreo, los cañones rompetormentas, activados por los grandes diferimientos agrícolas asentados en la zona.

“Sí, efectivamente este miércoles en sesión extraordinaria hemos declarado la emergencia hídrica, agropecuaria y ganadera en todo el departamento de Sarmiento”, contó a DIARIO HUARPE, Lucas Gómez, presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento. “Ayer (por el martes) ingresó al Concejo una nota de los productores ganaderos del Campo Grande de El Acequión, en la cual cuentan que se le están muriendo los animales y que necesitaban ayuda del municipio. Así que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, como presidente de este cuerpo legislativo, decidí convocar a todos los concejales a una sesión extraordinaria”.

José Moreno y Carlos Romeros, los productores que describieron el cuadro de suituación a los concejales.

A la sesión, que comenzó a primera hora de la mañana, también asistieron los ganaderos Carlos Romero del puesto "Los Pozos" y Víctor José Moreno del puesto "Carrelzalito". Los productores, en primera persona, contaron a los concejales la dramática realidad que están viviendo.

"Por favor, les pedimos que hagan algo por nosotros, porque así no podemos continuar", dijo Don Carlos, el productor ganadero que ayer hizo el conmovedor video que se viralizó en varias provincias de argentina.

Por unanimidad

Tras los relatos de los productores sarmientinos, los concejales Lucas Alberto Gómez, Marcela González, Valeria Ríos, Mauricio Cendón, José Luis Fernández y Diego Cortez, deliberaron las medidas a tomar y por unanimidad, acordaron declarar la emergencia en todo el departamento de Sarmiento.

“Esta es una herramienta que le permitirá al Ejecutivo Municipal elaborar un decreto de necesidad y urgencia, el cual le permitirá erogar y o gestionar fondos para la asistencia del sector afectado. En este caso, los ganaderos de nuestro departamento”, dijo Gómez.

En la resolución (que entrará, este jueves, al despacho del poder ejecutivo municipal), los concejales le piden al intendente (Alfredo Castro), la compra “inmediata” de forraje y pastura para los ganaderos.

“Sabemos que la compra de pasto no es la solución definitiva, pero sí es urgente, porque la necesidad es hoy”, reflexionó el presidente del concejo.

Lucas Gómez, presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento.

Gómez también contó que, entre los concejales, acordaron que, por escrito, le van a pedir al ejecutivo municipal que realice, en breve, un censo para determinar la cantidad precisa de productores agropecuarios que hay en el departamento y de paso, saber en qué condiciones está cada uno de ellos.

“La idea es que, con estos datos, entre todos, nosotros y el ejecutivo municipal, trabajemos para gestionar en provincia y nación, fondos u otras ayudas para el sector”.

Los rompe tormentas

Cabe recordar que todo comenzó el 10 de noviembre de este año, cuando los productores ganaderos del suroeste de Sarmiento, cansados de sufrir las consecuencias de los cañones rompetormentas (que son usados por los diferimientos que están instalados en la zona que se conoce como el Campo Grande El Acequión), tomaron la decisión de visibilizar la problemática a través de DIARIO HUARPE.

“Ya todos lo saben y nadie puede negarlo, en San Juan sí se rompen las tormentas y todos estamos pagando las consecuencias.”, dijo a DIARIO HUARPE Don Carlos Romero, el productor ganadero que hizo el conmovedor video que se viralizó en varias provincias de argentina y que este miércoles fue escuchado por los concejales. “A la naturaleza hay que dejarla ser, no hay que tocarla, todos la deberían respetar. Y si los diferimientos quiere cuidar sus cultivos, que inviertan la plata que tienen en otras cosas que no afecte a nada, ni nadie”, agregó.

Muy cauteloso

A la hora de indagar cuál es la opinión que tiene el presidente del Concejo Deliberante sobre los cañones rompetormentas que activan los diferimientos asentados en su departamento, Gómez dijo: “Voy a ser muy cauteloso en esto. Hay cosas que están pasando y que no están bien. Pero, hasta no conocer el informe de impacto ambiental que la jueza Barassi ha pedido a la Secretaría de Ambiente, no voy a opinar”.

Merece ser investigado

Quien también, este miércoles, en rueda de prensa, se expresó sobre el tema fue el Ministro de Producción, Gustavo Fernández, y dijo que merece ser investigado.

“Evidentemente, la sequía es un problema que existe en la provincia de San Juan, y con respecto a los rompetormentas, hay un proceso de investigación en curso. No hay reglamentación del tema que se denuncia, pero es un tema que merece ser investigado”, dijo Fernández. “Desde el Ministerio de la Producción, estamos esperando si se nos da curso a las actuaciones que se están realizando para evaluar con nuestros técnicos y hacer los aportes que podamos hacer en la materia”.