El pasado sábado 4 de octubre, tal como se había programado, la campaña “Unidos por el Agua” llegó hasta Las Trancas, el último distrito en el tramo final de la cuenca del Río San Juan. Ubicada en el sureste de la provincia, muy cerca del límite con Mendoza y San Luis, la zona vive una emergencia hídrica histórica.

Durante semanas, vecinos y organizaciones de toda la provincia se sumaron a juntar donaciones. Pero el viaje no fue solo solidario: también fue una acción política, humana y colectiva para poner en agenda una urgencia largamente postergada por los gobiernos: la construcción del acueducto Encón–Las Trancas y el retorno del agua a las Lagunas de Guanacache, hoy en proceso de desertificación.

En este marco, este jueves 9 de octubre a las 18:45 hs, el Grupo Huarpe estrenará por YouTube, por Kick y por la señal abierta 19.2 de TDA un programa especial que mostrará todo lo que dejó la campaña solidaria “Unidos por el Agua” y el profundo reclamo por el acceso al agua. Una historia que interpelará a toda la provincia.

“Una gota de agua vale mucho”

El especial televisivo retrata de forma cruda y conmovedora cómo viven las comunidades rurales e indígenas de la zona. En Las Trancas, el agua escasea para los animales, para las personas, para la vida misma. Los habitantes deben esperar un camión cisterna que, con suerte, llega una vez al mes. Las perforaciones no alcanzan agua potable y las represas naturales están secas.

“No vivimos, sobrevivimos”, afirman los pobladores, quienes recuerdan que décadas atrás el agua del río San Juan llegaba. Hoy, la desertificación avanza, la fauna y flora desaparecen, los jóvenes emigran, y el sentimiento es uno solo: abandono.

Un reclamo tan justo como urgente

La construcción del acueducto Encón–Las Trancas no es un capricho. Es una necesidad vital que lleva años prometida y nunca concretada. Mientras provincias vecinas como Mendoza y San Luis han construido acueductos de más de 100 kilómetros, San Juan sigue sin ejecutar una obra de 60 km que cambiaría la realidad de miles de personas.

El programa especial no solo recoge testimonios conmovedores, sino que también deja una pregunta clara flotando: ¿por qué se sigue postergando un derecho humano básico como el agua?

La cita es este jueves 9 de octubre

El Grupo Huarpe invita a toda la comunidad sanjuanina a mirar, compartir y reflexionar con este programa documental especial que registra una travesía inolvidable: la campaña solidaria, las voces de quienes resisten, la potencia del reclamo y la esperanza que aún persiste.

Cuándo : Jueves 9 de octubre.

: Jueves 9 de octubre. Hora : 18:30 hs.

: 18:30 hs. Dónde verlo :

: kick.com/huarpetv

Canal de YouTube del Grupo Huarpe

Señal abierta 19.2 TDA

Porque el agua no es un lujo.

Porque el agua es un derecho.

Porque la lucha sigue.