Prohibido por ANMAT pero de venta masiva: los riesgos del "polvo chino" mata cucarachas

Un cucarachicida de origen chino, prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desde 2016, continúa comercializándose sin restricciones en sitios de Internet y supermercados chinos, impulsado por su fama de alta efectividad. Se trata del producto "Mie Zhang Qing", un polvo que se ofrece en sobres de 2 gramos y cuyos riesgos para la salud han sido alertados por las autoridades sanitarias.

El producto, cuyo rotulado está exclusivamente en idioma chino, carece de información sobre su composición química y no cuenta con el registro obligatorio ante ANMAT. Suele presentarse en envoltorios dorados o con fondo blanco y bordes dorados. Pese a su prohibición formal —reforzada en 2018 debido a su persistente venta—, se consigue fácilmente en plataformas digitales y pequeños comercios, con precios que comienzan en $500 a $1.000. Y packs de 50 x $16.000 o 100 x $30.000.

Alertas sanitarias y un caso grave

La prohibición inicial de 2016 se emitió tras una denuncia de empresas del sector y un informe del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, que atendió a un bebé de 21 meses intoxicado tras ingerir el producto. ANMAT advirtió entonces que "los productos destinados al control de plagas urbanas no pueden ser importados, exportados ni comercializarse dentro del país sin previo registro".

En su comunicado, el organismo explicitó que el producto no posee el registro correspondiente y sus rótulos no están en castellano, por lo que recomendó "abstenerse de adquirir este tipo de productos". Sin embargo, su venta persiste, incluso con descripciones que destacan su efectividad: "Elimina las cucarachas de forma efectiva 100% garantizado. Mejor que cualquier otro producto del mercado o inclusive fumigaciones profesionales", señala una publicación.

En plataformas de comercio digital, los vendedores detallan el modo de uso —"se calcula aproximadamente 3 sobres por ambiente para infestaciones graves"— y pocos advierten sobre sus peligros. Solo algunos incluyen frases precautorias como "manejar el producto con mucho cuidado, no dejar al alcance de niños y evitar el contacto con alimentos".

Cómo identificar productos no autorizados

ANMAT recuerda que todo producto de este tipo debe incluir en su rotulado, de manera clara y en castellano:

Nombre y datos del fabricante o importador.

Las frases: "LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO" y "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

Advertencias, precauciones e información de primeros auxilios.

Modo de uso, dosis y frecuencia.

Composición con principios activos y porcentajes.

Número de lote, fecha de elaboración y vencimiento.

Ante la duda, los consumidores pueden contactar a ANMAT a través del 0800-333-1234 o por correo a [email protected].